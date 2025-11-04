Билялетдинов: «Спартак» выбыл из золотой гонки»

Российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что «Спартак» уже потерял шансы на чемпионство.

Столичная команда идет на 6-м месте в РПЛ после 14 туров.

Они отстали от лидера чемпионата на 10 очков.

«От золотой гонки отрыв большой. Думаю, что «Спартак» из нее выбыл. Слишком много конкурентов впереди. Не могут же они все терять очки. Все равно кто-то будет их собирать.

Даже если «красно-белые» поймают игру и совершат рывок, кто-то из соперников тоже его сделает. А свою игру еще надо поймать, тем более, в этом сезоне у команды пока так и не получилось этого сделать», – сказал Билялетдинов.