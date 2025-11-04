Введите ваш ник на сайте
Билялетдинов: «Спартак» выбыл из золотой гонки»

Вчера, 23:23
15

Российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что «Спартак» уже потерял шансы на чемпионство.

  • Столичная команда идет на 6-м месте в РПЛ после 14 туров.
  • Они отстали от лидера чемпионата на 10 очков.

«От золотой гонки отрыв большой. Думаю, что «Спартак» из нее выбыл. Слишком много конкурентов впереди. Не могут же они все терять очки. Все равно кто-то будет их собирать.

Даже если «красно-белые» поймают игру и совершат рывок, кто-то из соперников тоже его сделает. А свою игру еще надо поймать, тем более, в этом сезоне у команды пока так и не получилось этого сделать», – сказал Билялетдинов.

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Билялетдинов Ринат
Интерес
1762288680
Вот возьмут и выиграют все матчи у прямых конкурентов, тех,кто выше их! Это аж 6 матчей, и два из них в этом году.Ну это чтобы совсем грустно не было.
Ответить
JIEGEHDA
1762317292
Ну так и Спартак будет терять очки . Это раз. Группа большая на верху а значит меж собой матчей тоже много а там и потери очков. Но. Есть одно но. Подойти к этой группе они смогут. Но вот если Зенит и ЦСКА будут побеждать то в группу зайдут а вот до топ 3 дойти уже трудно будет. Вряд-ли топ 4 устроит Спартак. Из года в год вливаются деньги больше чем в ЦСКА Краснодаре и Локо причем в разы больше. А занимать 3-4-5 места . Это стыд . Опять стыдно за Спартак
Ответить
Прокс
1762323843
Они никогда и не были в золотой гонке,если только в золотом дожде,их место Пердив!!!!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1762325087
Этот глубокий середняк уже лет десять никакой не претендент. Копошится лузер там где-то внизу турнирной таблицы. Гыгыгы
Ответить
