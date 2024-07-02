Бушманов оценил трансферную работу «Спартака»

Бывший спартаковец Евгений Бушманов высказался о трансферной политике клуба.
«Если говорить о том, что трансферов действительно мало у «Спартака», то, наверное, тут надо исходить из того, что в клубе решили вспомнить минувший сезон и посчитали, что тогда был перебор игроков.
Поэтому, на мой взгляд, в «Спартаке» решили немного расчистить», – сказал Бушманов.
У «Спартака» этим летом три новичка:
- Виллиан Жозе (пришел из «Бетиса»);
- Александр Помалюк (пришел из системы «Чертаново»);
- Виктор Солопов (пришел из системы «Чертаново»).
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Источник: Bobsoccer