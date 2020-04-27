Козлов: «В 15 лет предлагали перейти в академию «Милана» или «Интера», но я выбрал «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов вспомнил, как в юности его звали в академии итальянских топ-клубов.

«Был один турнир, где выступали 40 команд, среди которых «Интер», «Милан», «Ювентус», «Боруссия». Проиграли в финале 0:4, но я себя хорошо проявлял, получил лучшего игрока. Хотя 15 лет не показатель, что тут говорить. А как-то на одном турнире во Франции против юного Лукаку играл. Тогда он, по-моему, маленького роста был. Точно не такой, как сейчас. Но сразу было видно, что топом будет.

Подошли после тренировки два человека и сказали, что есть предложения от «Милана» и «Интера». Они вроде уже готовы были подписывать в свои академии, всe выглядело серьeзно. Но тогда мне «Спартак» уже предложил контракт, позволял тренироваться с дублем. В 15 лет это очень круто», – сказал форвард.