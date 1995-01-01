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    Козлов: «В 15 лет предлагали перейти в академию «Милана» или «Интера», но я выбрал «Спартак»

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов вспомнил, как в юности его звали в академии итальянских топ-клубов.

    «Был один турнир, где выступали 40 команд, среди которых «Интер», «Милан», «Ювентус», «Боруссия». Проиграли в финале 0:4, но я себя хорошо проявлял, получил лучшего игрока. Хотя 15 лет не показатель, что тут говорить. А как-то на одном турнире во Франции против юного Лукаку играл. Тогда он, по-моему, маленького роста был. Точно не такой, как сейчас. Но сразу было видно, что топом будет.

    Подошли после тренировки два человека и сказали, что есть предложения от «Милана» и «Интера». Они вроде уже готовы были подписывать в свои академии, всe выглядело серьeзно. Но тогда мне «Спартак» уже предложил контракт, позволял тренироваться с дублем. В 15 лет это очень круто», – сказал форвард.

    • Сейчас Козлов выступает за ереванский «Арарат».
    • Игрок покинул «Спартак» в 2016 году, забив один гол в 28 матчах за первую команду.
    • Сейчас ему 27 лет.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +98

      neft44 28 минут назад

      патологический идиот

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2935

      Борат 45 минут назад

      его с детства тарасовским духом нанюхали и завербовали в свиносекту !
      пищевик - кладбище талантов !
      гыгы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14590

      sssrspartak > Борат 20 минут назад

      затычка бомжарская !ты в вечном бане быть должен или тебя за то что даешь всем держат здесь?матери наверное,как и зениту стыдно за такого дибилоида?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1494

      Mister_Tomsk 58 минут назад

      Зато терь в фнл ты топом блещешь))))) спартак сделал свое дело, усрал тебя) хы

      0
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      Рейтинг: +469

      elessar arnor 1 час назад

      он, наверное, не осознал, что признает себя дебилом..

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