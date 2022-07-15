Козлов незадолго до смерти провалил медобследование (Дмитрий Егоров)

Сегодня ушел из жизни экс-форвард «Спартака» Александр Козлов. Ему было 29 лет.

Бывший журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров написал, что игрок «в Костроме не прошел углубленное медицинское обследование».

Вероятно, под Костромой Егоров имеет в виду местный «Спартак», который вернулся в профессиональный футбол и планировал подписать Козлова.