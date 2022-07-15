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Журналист Егоров: «Козлов играл по 6-7 матчей за выходные. Семью надо было кормить»

Бывший журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров рассказал об образе жизни экс-спартаковца Александра Козлова. Сегодня он умер в возрасте 29 лет.

«Вчера Саня говорил, что играет по шесть-семь матчей за выходные иногда. Хотел совмещать вторую лигу и Броуков (команда Медиалиги – прим. «Бомбардира»). Очень любил футбол. Талант невероятный. И семью надо было кормить», – написал Егоров.

  • По информации Егорова, незадолго до смерти Козлов провалил медосбледование.
  • Причина его смерти – оторвавшийся тромб.
  • Трагедия произошла в расположении «Зоркого» из Красногорска.

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Козлов незадолго до смерти провалил медобследование (Дмитрий Егоров)
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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15.07.2022 21:14
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