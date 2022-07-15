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«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Козлова

В «Спартаке» отреагировали на новость о смерти воспитанника клуба Александра Козлова.

«Сегодня всех красно-белых шокировала новость о смерти бывшего нападающего «Спартака» Александра Козлова.

Воспитанник нашего клуба выступал за первую команду с 2010 по 2015 год, принимал участие в играх чемпионата и Кубка страны, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Всего провел за «Спартак» 28 матчей и забил один мяч.

Саше было всего 29 лет... Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», – говорится в заявлении клуба.

  • Козлов умер после тренировки «Зоркого».
  • Причина – оторвавшийся тромб.

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Источник: сайт «Спартака»

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