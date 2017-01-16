Бывший нападающий «Спартака» перешел в «Окжетпес»

Когда выходил за основу, то хорошее впечатление всегда оставлял, и дриблинг был и скорость, единственное - невысокий для напа, может поэтому не всегда вписывался в схему
Нападающий Александр Козлов подписал контракт с казахстанским «Окжетпесом». Контракт между сторонами рассчитан на один год.
Напомним, что Козлов выступал за московский «Спартак» с 2010 по 2016 год, проведя 28 матчей. В 2016 году перешел в «Тосно», а позднее – в «Факел». В Воронеже в этом сезоне отыграл 18 матчей, в которых не забил ни одного мяча.