Бывший нападающий «Спартака» перешел в «Окжетпес»

Нападающий Александр Козлов подписал контракт с казахстанским «Окжетпесом». Контракт между сторонами рассчитан на один год.

Напомним, что Козлов выступал за московский «Спартак» с 2010 по 2016 год, проведя 28 матчей. В 2016 году перешел в «Тосно», а позднее – в «Факел». В Воронеже в этом сезоне отыграл 18 матчей, в которых не забил ни одного мяча.