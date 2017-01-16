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    Бывший нападающий «Спартака» перешел в «Окжетпес»

    Нападающий Александр Козлов подписал контракт с казахстанским «Окжетпесом». Контракт между сторонами рассчитан на один год.

    Напомним, что Козлов выступал за московский «Спартак» с 2010 по 2016 год, проведя 28 матчей. В 2016 году перешел в «Тосно», а позднее – в «Факел». В Воронеже в этом сезоне отыграл 18 матчей, в которых не забил ни одного мяча.

    Источник: ФК «Окжетпес»

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    16.01.2017 09:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +80

      emdroof 16 января 2017, 10:55

      Когда выходил за основу, то хорошее впечатление всегда оставлял, и дриблинг был и скорость, единственное - невысокий для напа, может поэтому не всегда вписывался в схему

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