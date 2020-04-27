Козлов: «Дзюбе было обидно, что легионеры «Спартака» фигнeй страдали на тренировках»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов вспомнил о тренировках в составе московской команды.

В частности, он рассказал, что иностранные футболисты не выкладывались по максимуму, но это не беспокоило тренерский штаб.

«Иностранные игроки на тренировках особо не выкладывались – фигнeй страдали, зато на играх давали результат, поэтому и играли. Ничего не имею против – красавцы. Чего им в таком случае перетруждаться?

Я нормально на это смотрел, чего мне в том возрасте, негодовать? Разве что было видно, что Дзюбе обидно. За одни и те же вещи иностранцу могли ничего не сказать, а его как-то наказать. Чувствовался какой-то негатив у Карпина к нему. Но я особо в это не лез, был в стороне. Я к Карпину хорошо отношусь. И к Дзюбе тоже», – заявил Козлов.

Сейчас Козлов выступает за ереванский «Арарат».

Игрок покинул «Спартак» в 2016 году, забив один гол в 28 матчах за первую команду.

Козлов: «В 15 лет предлагали перейти в академию «Милана» или «Интера», но я выбрал «Спартак»