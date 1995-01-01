Козлов: «Дзюбе было обидно, что легионеры «Спартака» фигнeй страдали на тренировках»

А нападающий ли Козлов? С такой статистикой. Вот не верю что шлюба прям пахал на тренировках. Если было бы так Карпин чаще бы его выпускал. Был что на играх что на тренировках полный ноль.
Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов вспомнил о тренировках в составе московской команды.
В частности, он рассказал, что иностранные футболисты не выкладывались по максимуму, но это не беспокоило тренерский штаб.
«Иностранные игроки на тренировках особо не выкладывались – фигнeй страдали, зато на играх давали результат, поэтому и играли. Ничего не имею против – красавцы. Чего им в таком случае перетруждаться?
Я нормально на это смотрел, чего мне в том возрасте, негодовать? Разве что было видно, что Дзюбе обидно. За одни и те же вещи иностранцу могли ничего не сказать, а его как-то наказать. Чувствовался какой-то негатив у Карпина к нему. Но я особо в это не лез, был в стороне. Я к Карпину хорошо отношусь. И к Дзюбе тоже», – заявил Козлов.
- Сейчас Козлов выступает за ереванский «Арарат».
- Игрок покинул «Спартак» в 2016 году, забив один гол в 28 матчах за первую команду.
Козлов: «В 15 лет предлагали перейти в академию «Милана» или «Интера», но я выбрал «Спартак»