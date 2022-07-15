«Трудно прийти в себя». Алаев отреагировал на смерть Ярцева и Козлова

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев прокомментировал новости о смерти экс-спартаковцев: Георгия Ярцева и Александра Козлова.

«Трудно прийти в себя от двух таких трагических известий. Смерть Александра Козлова и уход из жизни Георгия Александровича Ярцева шокировали меня, как и каждого, кому небезразличен российский футбол.

В моей футбольной жизни Георгий Александрович всегда был рядом. Он стал кумиром и наставником для нескольких поколений. Легендой и другом Ярцев навсегда останется в моeм сердце.

Ранний уход Саши Козлова, талантливого парня, ярко заявившего о себе в молодом возрасте – настоящая боль.

Выражаю искренние соболезнования близким Александра Козлова и Георгия Ярцева. Держитесь!» – сказал Алаев.