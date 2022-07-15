«Трудно прийти в себя». Алаев отреагировал на смерть Ярцева и Козлова

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев прокомментировал новости о смерти экс-спартаковцев: Георгия Ярцева и Александра Козлова.
«Трудно прийти в себя от двух таких трагических известий. Смерть Александра Козлова и уход из жизни Георгия Александровича Ярцева шокировали меня, как и каждого, кому небезразличен российский футбол.
В моей футбольной жизни Георгий Александрович всегда был рядом. Он стал кумиром и наставником для нескольких поколений. Легендой и другом Ярцев навсегда останется в моeм сердце.
Ранний уход Саши Козлова, талантливого парня, ярко заявившего о себе в молодом возрасте – настоящая боль.
Выражаю искренние соболезнования близким Александра Козлова и Георгия Ярцева. Держитесь!» – сказал Алаев.
- Оба ушли из жизни сегодня, 15 июля.
- Ярцеву было 74 года, Козлову – 29.
- По предварительной информации, причина смерти Ярцева – острая сердечная недостаточность, Козлова – оторвавшийся тромб.
Источник: «Чемпионат»