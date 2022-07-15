РФС выразил соболезнования в связи со смертью Козлова

Российский футбольный союз отреагировал на новость о смерти Александра Козлова.

«Ушeл из жизни бывший нападающий молодeжной сборной России и «Спартака» Александр Козлов. Ему было 29 лет.

Козлов считался одним из самых талантливых футболистов своего поколения, прошeл все юношеские и молодежную сборные, в составе «Спартака» дебютировал в Лиге чемпионов в 17-летнем возрасте.

Выражаем соболезнования родным и близким», – говорится в заявлении РФС.