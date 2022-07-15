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«Внезапно упал и посинел». Егоров раскрыл обстоятельства смерти Козлова

Журналист Дмитрий Егоров рассказал, как умер 29-летний нападающий Александр Козлов, а также прокомментировал ход его карьеры в последнее время.

  • Егоров – глава медийной футбольной команды «БроукБойз».
  • С воспитанником «Спартака» велись переговоры о его переходе в Медиалигу.

«У него контракт с «Зорким» подписан не был ещe, потому что денег не так много, а по России надо кататься. Плюс двое детей.

Поэтому он думал за нас играть, мы тоже этого хотели и такие же условия давали. А так он во всех лигах играл: в ЛФЛ, F-Лиге, на КФК.

Сегодня он должен был ответ нам дать. Мы переписывались ещe утром. Но Саня пришeл на тренировку, сидел в кабинете на массажном столе и просто внезапно с него упал, посинел и начал хрипеть.

По всем признакам – это отрыв тромба. В УМО это всe не просматривается», – сказал Егоров.

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Источник: «Чемпионат»

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