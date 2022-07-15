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«Несчастный случай». Экс-врач «Спартака» – о смерти Козлова

Бывший врач «Спартака» Владимир Зоткин высказался о том, что воспитанник московского клуба Александр Козлов умер в 29 лет.

– У Козлова оторвался тромб во время массажа. Спасти его не удалось. Это несчастный случай. Человек не чувствует этих тромбов. Людям нужно проходить диспансеризацию.

– Профессиональные спортсмены постоянно проходят медобследование. Козлов играл за «Зоркий».

– Они там делают определенный углубленный медицинский осмотр, получают допуск, а здесь нужно делать ультразвук или МРТ сосудов с контрастным веществом и смотреть, где есть какие тромбы.

А это не так просто. Не сразу определишь. Даже если ты ведешь здоровый образ жизни, от тромбов не застрахован.

Они образуются сами по себе в зависимости от продуктов питания, что ты пьешь. К каждому человеку надо подходить индивидуально.

Выяснилось, что Козлов играл по четыре матча за день. Как вы считаете, это могло повлиять?

– Маловероятно. Это могло повлиять только на его усталость и на нагрузку по кардиореспираторной системе. А на тромбы это не влияет.

– У Козлова оторвался тромб во время массажа.

– Во время массажа это могло быть. Тромб прикреплен к стенке сосуда. Массажист двигает его. Он же не определит, есть внутри тромб или нет. Все может быть. Просто массаж спровоцировал это дело.

– В такой ситуации очень тяжело спасти человека?

– Смотря куда попал тромб. Это и не так просто определить. Наверняка он попал в сосуд, который питает сердце, кровь перестала поступать к сердцу. Но я могу это только предполагать.

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Источник: «РБ Спорт»

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