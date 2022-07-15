Стали известны обстоятельства смерти воспитанника «Спартака» Козлова на тренировке

Стало известно, при каких обстоятельствах на 30-м году жизни скончался бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов.

«Саня пришeл на массаж, ему стали делать пистолет (разминать мышцы). Парню сразу поплохело, он упал и стал хрипеть. Попытались завести сердце, вроде получилось.

Приехала скорая, но спасти Козлова не удалось. Тромб», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.