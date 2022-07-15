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Стали известны обстоятельства смерти воспитанника «Спартака» Козлова на тренировке

Стало известно, при каких обстоятельствах на 30-м году жизни скончался бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов.

«Саня пришeл на массаж, ему стали делать пистолет (разминать мышцы). Парню сразу поплохело, он упал и стал хрипеть. Попытались завести сердце, вроде получилось.

Приехала скорая, но спасти Козлова не удалось. Тромб», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

  • Козлов – воспитанник «Спартака».
  • Он выступал за московский клуб с 2010 по 2016-й год.
  • Козлов провел свой первый матч в Лиге Чемпионов в 17 лет.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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