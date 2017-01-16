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Козлов мечтает вернуться в «Спартак»

16 января 2017, 10:17
5

Новичок казахстанского «Окжетпеса» Александр Козлов планирует в будущем вернуться в «Спартак», за который выступал с 2010 по 2016 год.

«В конце прошлого года я обратился к своему агенту с просьбой подыскать мне клуб. Хотел больше играть. И мне был предложен «Окжетпес». Думал недолго и согласился.

Конечно, мечтаю вернуться в «Спартак». Любой футболист хочет играть в топ-клубе, а «Спартак» является таковым – он топ-клуб в России. Да, я мечтаю вернуться в «Спартак», но сейчас все мои мысли – о моей новой команде. Сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь «Окжетпесу».

Какой матч в составе красно-белых запомнился больше всего? Таких матчей немало. Один из них – когда Андрей Тихонов завершал свою карьеру, и в его прощальном матче в «Спартаке» я вместо него вышел на замену. Это было символично – он заканчивал карьеру, а я только начинал. Еще памятен матч против «Челси» в Лиге чемпионов. И конечно, гол в ворота «Анжи» в чемпионате России. Эмоции были непередаваемыми», – рассказал Козлов.

Стоит отметить, что контракт Козлова с «Окжетпесом» рассчитан на один год.

Источник: ФК «Окжетпес»
Казахстан. Премьер-Лига Россия. Премьер-лига Окжетпес Спартак Козлов Александр
Комментарии (5)
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Диктор
1484552673
Все этого хотят.
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Рыпя
1484554937
наберись опыту там и возвращайся!
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aurora5858
1484555383
Время ушло.
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APchelov
1484560448
Как только замаячили Спартаку медали, так сразу столько желающих вернуться появилось )
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Bisikleta
1484561261
Мало шансов что вернется конечно. В казахстан наши в основном доигрывать уезжают
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