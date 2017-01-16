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    Козлов мечтает вернуться в «Спартак»

    Новичок казахстанского «Окжетпеса» Александр Козлов планирует в будущем вернуться в «Спартак», за который выступал с 2010 по 2016 год.

    «В конце прошлого года я обратился к своему агенту с просьбой подыскать мне клуб. Хотел больше играть. И мне был предложен «Окжетпес». Думал недолго и согласился.

    Конечно, мечтаю вернуться в «Спартак». Любой футболист хочет играть в топ-клубе, а «Спартак» является таковым – он топ-клуб в России. Да, я мечтаю вернуться в «Спартак», но сейчас все мои мысли – о моей новой команде. Сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь «Окжетпесу».

    Какой матч в составе красно-белых запомнился больше всего? Таких матчей немало. Один из них – когда Андрей Тихонов завершал свою карьеру, и в его прощальном матче в «Спартаке» я вместо него вышел на замену. Это было символично – он заканчивал карьеру, а я только начинал. Еще памятен матч против «Челси» в Лиге чемпионов. И конечно, гол в ворота «Анжи» в чемпионате России. Эмоции были непередаваемыми», – рассказал Козлов.

    Стоит отметить, что контракт Козлова с «Окжетпесом» рассчитан на один год.

    Источник: ФК «Окжетпес»

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    16.01.2017 10:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36

      Bisikleta 16 января 2017, 13:07

      Мало шансов что вернется конечно. В казахстан наши в основном доигрывать уезжают

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 января 2017, 12:54

      Как только замаячили Спартаку медали, так сразу столько желающих вернуться появилось )

      1
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 16 января 2017, 11:29

      Время ушло.

      0
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      Рейтинг: +252

      Рыпя 16 января 2017, 11:22

      наберись опыту там и возвращайся!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2017, 10:44

      Все этого хотят.

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