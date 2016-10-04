Козлов: «В «Спартаке» вообще полный хаос творится. Не знаю, в курсе ли Федун»

Нападающий «Факела» Александр Козлов, ранее выступавший за «Спартак», поделился мнением о работе московского клуба.

«В «Спартаке» вообще полный хаос творится. Во всех областях клуба. И в руководстве, где сидят люди, далекие от футбола. Достаточно вспомнить, кого покупал «Спартак» – Родри, Эберт, еще какие-то ребята, всех и не упомнишь уже. Но это явно не уровень «Спартака».

Не знаю, в курсе ли Федун того, что происходит. И приход Родионова ничего не изменил. При всем уважение к нему, он не генеральный директор. Ну не его это должность. Работал бы себе в академии и работал. Или тренером. Но ставить гендиректором человека, который сам не принимает решения, смешно. Решают там другие люди», – сказал Козлов.