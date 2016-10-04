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  • Козлов: «В «Спартаке» вообще полный хаос творится. Не знаю, в курсе ли Федун»

Козлов: «В «Спартаке» вообще полный хаос творится. Не знаю, в курсе ли Федун»

4 октября 2016, 22:18
22

Нападающий «Факела» Александр Козлов, ранее выступавший за «Спартак», поделился мнением о работе московского клуба.

«В «Спартаке» вообще полный хаос творится. Во всех областях клуба. И в руководстве, где сидят люди, далекие от футбола. Достаточно вспомнить, кого покупал «Спартак» – Родри, Эберт, еще какие-то ребята, всех и не упомнишь уже. Но это явно не уровень «Спартака».

Не знаю, в курсе ли Федун того, что происходит. И приход Родионова ничего не изменил. При всем уважение к нему, он не генеральный директор. Ну не его это должность. Работал бы себе в академии и работал. Или тренером. Но ставить гендиректором человека, который сам не принимает решения, смешно. Решают там другие люди», – сказал Козлов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Факел Козлов Александр
Комментарии (22)
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Фан666
1475612215
Там такая ситуация уже лет 10-15
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dimid
1475615119
сначала сам чего-нибудь добейся, комментировать не свою работу последнее дело.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1475615690
«В «Спартаке» вообще полный хаос творится. Не знаю, в курсе ли Федун». Я бы выразился чуть-чуть иначе: «В «Спартаке» творится полный Федун, невзирая на то, что тот худой».
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Zlatan2718
1475623211
когда же Спартак перестанет быть дворовой командой?
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Шнюхинс
1475624363
Рот закрой Козел!!! спортак чемпик
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семенчик
1475627091
Казлов, ты бы играл лучше,не языком малол
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Каратель помойников
1475631446
бля эксперт нашёлся,сопля зелёная,а выводы делает кому гендиректором быть...ты то видно какой уровень спатрака-факел твой потолок
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MEHROJ ЗЕНИТ
1475637168
Пускай так продолжают
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subbotaspartak
1475648254
Да, много видно со скамейки запасных Истин прописных. Ты бы играть был так готов, А не болтать - Козлов.
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Шнюхинс
1475665418
ДА все понятно с вашим зенитом, вытягивают вас везде за уши без поддержки вы никто, и судьи и РФС - твари продажные СПАРТАК ЧЕМПИОН
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