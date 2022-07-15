«Какой-то кошмарный день». Федун отреагировал на смерть Ярцева и Козлова

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока и тренера команды Георгия Ярцева.
«Новость о смерти Ярцева меня просто прибила... Только недавно мы с ним общались. Он приезжал к нам на базу, общался с командой, рассказывал анекдоты из жизни... Вообще, ничто не предвещало такого...
Могу только выразить соболезнования его близким и всем почитателям его таланта. Потому что я помню, каким он был прекрасным нападающим. Пусть земля будет ему пухом. Царствия небесного.
Сегодня какой-то кошмарный день. Днем узнал о смерти Саши Козлова. Перспективный был парень. Очень жаль, что так вышло», – сказал Федун.
- Будучи футболистом, Ярцев выступал за «Спартак» с 1977 по 1980 год.
- В ходе тренерской карьеры работал в московском клубе с 1994 по 1998 год.
- В 1996-м приводил команду к чемпионству.
- Предварительная причина его смерти – острая сердечная недостаточность.
- 29-летний Козлов умер из-за оторвавшегося тромба.
Источник: «Спорт-Экспресс»