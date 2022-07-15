«Какой-то кошмарный день». Федун отреагировал на смерть Ярцева и Козлова

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока и тренера команды Георгия Ярцева.

«Новость о смерти Ярцева меня просто прибила... Только недавно мы с ним общались. Он приезжал к нам на базу, общался с командой, рассказывал анекдоты из жизни... Вообще, ничто не предвещало такого...

Могу только выразить соболезнования его близким и всем почитателям его таланта. Потому что я помню, каким он был прекрасным нападающим. Пусть земля будет ему пухом. Царствия небесного.

Сегодня какой-то кошмарный день. Днем узнал о смерти Саши Козлова. Перспективный был парень. Очень жаль, что так вышло», – сказал Федун.