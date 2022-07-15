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«Какой-то кошмарный день». Федун отреагировал на смерть Ярцева и Козлова

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока и тренера команды Георгия Ярцева.

«Новость о смерти Ярцева меня просто прибила... Только недавно мы с ним общались. Он приезжал к нам на базу, общался с командой, рассказывал анекдоты из жизни... Вообще, ничто не предвещало такого...

Могу только выразить соболезнования его близким и всем почитателям его таланта. Потому что я помню, каким он был прекрасным нападающим. Пусть земля будет ему пухом. Царствия небесного.

Сегодня какой-то кошмарный день. Днем узнал о смерти Саши Козлова. Перспективный был парень. Очень жаль, что так вышло», – сказал Федун.

  • Будучи футболистом, Ярцев выступал за «Спартак» с 1977 по 1980 год.
  • В ходе тренерской карьеры работал в московском клубе с 1994 по 1998 год.
  • В 1996-м приводил команду к чемпионству.
  • Предварительная причина его смерти – острая сердечная недостаточность.
  • 29-летний Козлов умер из-за оторвавшегося тромба.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 18:03
Комментарии4
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    Рейтинг: +1778

    Vitaga 3 минуты назад

    лучше бы федун в отставку ушел - в этот день. отставку - в смысле передав управление клубом . как игрок - Ярцев был очень приличным. молодого парня тоже очень жаль.

    0
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    Рейтинг: +107

    rac531 1 час назад

    ЯРЦЕВ - ЭТО ЛИЧНОСТЬ и, как футболист, и как тренер, и как человек!

    2
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    Рейтинг: +1147

    alefreddy 2 часа назад

    Светлая память двум спартаковским игрокам и тренеру

    7
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    Рейтинг: +25758

    slavutiq70 2 часа назад

    Соболезную ,вечная память ,,,,

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