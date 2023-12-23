Все чемпионы России по футболу: какая команда чаще всего выигрывала титул?

Чемпионат России по футболу проводится с 1992 года. Турнир стал правопреемником чемпионата СССР. После распада Советского Союза российские футбольные власти организовали Высшую лигу. Этот турнир объединил лучшие команды страны. В самом первом розыгрыше принимали участие 6 клубов из бывшего чемпионата СССР – московские «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и «Торпедо», а также другой «Спартак» – владикавказский. Организаторам нужно было набрать еще 14 участников. Вакантные места заняли команды из низших дивизионов советского чемпионата.

Лидером российского футбола в начале 90-х был московский «Спартак». Команда под руководством Олега Романцева доминировала в чемпионате, значительно опережая всех своих конкурентов. «Спартак» выиграл три титула подряд – в 1992, 1993 и 1994 годах.

Гегемонию московской команды прервал «Спартак-Алания» из Владикавказа. В 1995 году команда, которую тренировал Валерий Газзаев, стала чемпионом страны, а московский «Спартак» завершил сезон на 3 месте.

В следующем сезоне «Спартак» и «Спартак-Алания» финишировали в чемпионате синхронно, набрав по 72 очка. Судьба титула решилась в золотом матче. Московский клуб в Санкт-Петербурге обыграл соперников со счетом 2:1 и вернул себе звание лучшей команды страны.

После этого в чемпионате России вновь началась эпоха спартаковских побед и титулов. В команду вернулся Олег Романцев и выиграл вместе с ней пять чемпионатов подряд.

В 2002 году «Спартак» утратил статус лидера российского футбола – в клубе сменилось руководство и началась неразбериха с трансферной политикой. Спартаковскую эстафету подхватили «Локомотив» и ЦСКА – эти команды и выигрывали чемпионства в последующие несколько лет. В том самом 2002 году для определения победителя вновь потребовался золотой матч. Главную игру сезона выиграл «Локомотив» 1:0.

В следующем году чемпионом России впервые стал ЦСКА, на три очка опередивший в турнирной таблице «Зенит» из Санкт-Петербурга. Год спустя успех вновь праздновал «Локомотив» Юрия Семина. Тот «Локо» с Дмитрием Лоськовым и Дмитрием Сычевым в составе было не остановить. ЦСКА тогда финишировал на 2 месте.

В 2005 и 2006 годах золото чемпионата выигрывал ЦСКА, а серебро неизменно доставалось «Спартаку».

Год спустя титул впервые уехал в Санкт-Петербург. «Зенит» на два очка опередил «Спартак» и стал новым чемпионом России.

Закрепить этот успех зенитовцы не сумели – в Премьер-Лиге неожиданно для многих появилась новая сила в лице казанского «Рубина». Главный тренер команды Курбан Бердыев привил команде прагматичный стиль игры, который стабильно давал результат. Казанцы выигрывали чемпионат в 2008 и 2009 годах.

В следующих двух сезонах успех в лиге праздновал «Зенит». Команда под руководством итальянского тренера Лучано Спаллетти радовала болельщиков ярким атакующим футболом.

Затем дублем из двух чемпионств подряд выстрелил уже ЦСКА, который тренировал Леонид Слуцкий.

В 2015 году в лиге первенствовал «Зенит», годом спустя – ЦСКА.

А потом чемпионский титул спустя 16 лет вернул себе «Спартак». Команду по ходу того сезона возглавил итальянский тренер Массимо Каррера и привел спартаковцев к успеху.

В следующем чемпионате Юрий Семин и его «Локомотив» обошли всех своих конкурентов.

После этого в российском футболе началась эпоха побед «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга под руководством Сергея Семака принялся штамповать чемпионства одно за другим. Доминирование «Зенита» продолжается и по сей день. Команда выиграла пять титулов подряд, в том числе и в прошлом сезоне.

Подведем итог: сейчас лидером российского футбола по числу титулов в чемпионате остается «Спартак». У этой команды 10 трофеев. Максимально близко к конкурентам подобрался «Зенит» с девятью титулами. У ЦСКА 6 чемпионств.

Возможно, по итогам этого сезона мы получим нового чемпиона. «Краснодар» ушел на каникулы в ранге лидера Премьер-Лиги. А это значит, что доминирование «Зенита» вскоре может закончиться.

Список чемпионов России по футболу: