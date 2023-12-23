Все чемпионы России по футболу: какая команда чаще всего выигрывала титул?

Чемпионат России по футболу проводится с 1992 года. Турнир стал правопреемником чемпионата СССР. После распада Советского Союза российские футбольные власти организовали Высшую лигу. Этот турнир объединил лучшие команды страны. В самом первом розыгрыше принимали участие 6 клубов из бывшего чемпионата СССР – московские «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и «Торпедо», а также другой «Спартак» – владикавказский. Организаторам нужно было набрать еще 14 участников. Вакантные места заняли команды из низших дивизионов советского чемпионата.
Лидером российского футбола в начале 90-х был московский «Спартак». Команда под руководством Олега Романцева доминировала в чемпионате, значительно опережая всех своих конкурентов. «Спартак» выиграл три титула подряд – в 1992, 1993 и 1994 годах.
Гегемонию московской команды прервал «Спартак-Алания» из Владикавказа. В 1995 году команда, которую тренировал Валерий Газзаев, стала чемпионом страны, а московский «Спартак» завершил сезон на 3 месте.
В следующем сезоне «Спартак» и «Спартак-Алания» финишировали в чемпионате синхронно, набрав по 72 очка. Судьба титула решилась в золотом матче. Московский клуб в Санкт-Петербурге обыграл соперников со счетом 2:1 и вернул себе звание лучшей команды страны.
После этого в чемпионате России вновь началась эпоха спартаковских побед и титулов. В команду вернулся Олег Романцев и выиграл вместе с ней пять чемпионатов подряд.
В 2002 году «Спартак» утратил статус лидера российского футбола – в клубе сменилось руководство и началась неразбериха с трансферной политикой. Спартаковскую эстафету подхватили «Локомотив» и ЦСКА – эти команды и выигрывали чемпионства в последующие несколько лет. В том самом 2002 году для определения победителя вновь потребовался золотой матч. Главную игру сезона выиграл «Локомотив» 1:0.
В следующем году чемпионом России впервые стал ЦСКА, на три очка опередивший в турнирной таблице «Зенит» из Санкт-Петербурга. Год спустя успех вновь праздновал «Локомотив» Юрия Семина. Тот «Локо» с Дмитрием Лоськовым и Дмитрием Сычевым в составе было не остановить. ЦСКА тогда финишировал на 2 месте.
В 2005 и 2006 годах золото чемпионата выигрывал ЦСКА, а серебро неизменно доставалось «Спартаку».
Год спустя титул впервые уехал в Санкт-Петербург. «Зенит» на два очка опередил «Спартак» и стал новым чемпионом России.
Закрепить этот успех зенитовцы не сумели – в Премьер-Лиге неожиданно для многих появилась новая сила в лице казанского «Рубина». Главный тренер команды Курбан Бердыев привил команде прагматичный стиль игры, который стабильно давал результат. Казанцы выигрывали чемпионат в 2008 и 2009 годах.
В следующих двух сезонах успех в лиге праздновал «Зенит». Команда под руководством итальянского тренера Лучано Спаллетти радовала болельщиков ярким атакующим футболом.
Затем дублем из двух чемпионств подряд выстрелил уже ЦСКА, который тренировал Леонид Слуцкий.
В 2015 году в лиге первенствовал «Зенит», годом спустя – ЦСКА.
А потом чемпионский титул спустя 16 лет вернул себе «Спартак». Команду по ходу того сезона возглавил итальянский тренер Массимо Каррера и привел спартаковцев к успеху.
В следующем чемпионате Юрий Семин и его «Локомотив» обошли всех своих конкурентов.
После этого в российском футболе началась эпоха побед «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга под руководством Сергея Семака принялся штамповать чемпионства одно за другим. Доминирование «Зенита» продолжается и по сей день. Команда выиграла пять титулов подряд, в том числе и в прошлом сезоне.
Подведем итог: сейчас лидером российского футбола по числу титулов в чемпионате остается «Спартак». У этой команды 10 трофеев. Максимально близко к конкурентам подобрался «Зенит» с девятью титулами. У ЦСКА 6 чемпионств.
Возможно, по итогам этого сезона мы получим нового чемпиона. «Краснодар» ушел на каникулы в ранге лидера Премьер-Лиги. А это значит, что доминирование «Зенита» вскоре может закончиться.
Список чемпионов России по футболу:
|Сезон
|Команда
|1992
|«Спартак-Москва»
|1993
|«Спартак-Москва»
|1994
|«Спартак-Москва»
|1995
|«Спартак-Алания»
|1996
|«Спартак-Москва»
|1997
|«Спартак-Москва»
|1998
|«Спартак-Москва»
|1999
|«Спартак-Москва»
|2000
|«Спартак-Москва»
|2001
|«Спартак-Москва»
|2002
|«Локомотив»
|2003
|ЦСКА
|2004
|«Локомотив»
|2005
|ЦСКА
|2006
|ЦСКА
|2007
|«Зенит»
|2008
|«Рубин»
|2009
|«Рубин»
|2010
|«Зенит»
|2011/12
|«Зенит»
|2012/13
|ЦСКА
|2013/14
|ЦСКА
|2014/15
|«Зенит»
|2015/16
|ЦСКА
|2016/17
|«Спартак-Москва»
|2017/18
|«Локомотив»
|2018/19
|«Зенит»
|2019/20
|«Зенит»
|2020/21
|«Зенит»
|2021/22
|«Зенит»
|2022/23
|«Зенит»