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    • Все чемпионы России по футболу: какая команда чаще всего выигрывала титул?

    Все чемпионы России по футболу: какая команда чаще всего выигрывала титул?


    3
    Голосов: 2
    23.12.2023 20:00
    «Спартак», «Зенит» или ЦСКА?

    Чемпионат России по футболу проводится с 1992 года. Турнир стал правопреемником чемпионата СССР. После распада Советского Союза российские футбольные власти организовали Высшую лигу. Этот турнир объединил лучшие команды страны. В самом первом розыгрыше принимали участие 6 клубов из бывшего чемпионата СССР – московские «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и «Торпедо», а также другой «Спартак» – владикавказский. Организаторам нужно было набрать еще 14 участников. Вакантные места заняли команды из низших дивизионов советского чемпионата.

    Лидером российского футбола в начале 90-х был московский «Спартак». Команда под руководством Олега Романцева доминировала в чемпионате, значительно опережая всех своих конкурентов. «Спартак» выиграл три титула подряд – в 1992, 1993 и 1994 годах.

    Гегемонию московской команды прервал «Спартак-Алания» из Владикавказа. В 1995 году команда под руководством Валерия Газзаева стала чемпионом страны, а московский «Спартак» завершил сезон на 3 месте.

    В следующем сезоне «Спартак» и «Спартак-Алания» финишировали в чемпионате синхронно, набрав по 72 очка. Судьба титула решилась в золотом матче. Московский клуб в Санкт-Петербурге обыграл соперников со счетом 2:1 и вернул себе звание лучшей команды страны.

    После этого в чемпионате России вновь началась эпоха спартаковских побед и титулов. В команду вернулся Олег Романцев и выиграл вместе с ней пять чемпионатов подряд.

    В 2002 году «Спартак» утратил статус лидера российского футбола – в клубе сменилось руководство и началась неразбериха с трансферной политикой. Спартаковскую эстафету подхватили «Локомотив» и ЦСКА – эти команды и выигрывали чемпионства в последующие несколько лет. В том самом 2002 году для определения победителя вновь потребовался золотой матч. Главную игру сезона выиграл «Локомотив» 1:0.

    В следующем году чемпионом России впервые стал ЦСКА, на три очка опередивший в турнирной таблице «Зенит» из Санкт-Петербурга. Год спустя успех вновь праздновал «Локомотив» Юрия Семина. Тот «Локо» с Дмитрием Лоськовым и Дмитрием Сычевым в составе было не остановить. ЦСКА тогда финишировал на 2 месте.

    В 2005 и 2006 годах золото чемпионата выигрывал ЦСКА, а серебро неизменно доставалось «Спартаку».

    Год спустя титул впервые уехал в Санкт-Петербург. «Зенит» на два очка опередил «Спартак» и стал новым чемпионом России.

    Закрепить этот успех зенитовцы не сумели – в Премьер-Лиге неожиданно для многих появилась новая сила в лице казанского «Рубина». Главный тренер команды Курбан Бердыев привил команде прагматичный стиль игры, который стабильно давал результат. Казанцы выигрывали чемпионат в 2008 и 2009 годах.

    В следующих двух сезонах успех в лиге праздновал «Зенит». Команда под руководством итальянского тренера Лучано Спаллетти радовала болельщиков ярким атакующим футболом.

    Затем дублем из двух чемпионств подряд выстрелил уже ЦСКА, который тренировал Леонид Слуцкий.

    В 2015 году в лиге первенствовал «Зенит», годом спустя – ЦСКА.

    А потом чемпионский титул спустя 16 лет вернул себе «Спартак». Команду по ходу того сезона возглавил итальянский тренер Массимо Каррера и привел спартаковцев к успеху.

    В следующем чемпионате Юрий Семин и его «Локомотив» обошли всех своих конкурентов.

    После этого в российском футболе началась эпоха побед «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга под руководством Сергея Семака принялся штамповать чемпионства одно за другим. Доминирование «Зенита» продолжается и по сей день. Команда выиграла пять титулов подряд, в том числе и в прошлом сезоне.

    Подведем итог: сейчас лидером российского футбола по числу титулов в чемпионате остается «Спартак». У этой команды 10 трофеев. Максимально близко к конкурентам подобрался «Зенит» с девятью титулами. У ЦСКА 6 чемпионств.

    Возможно, по итогам этого сезона мы получим нового чемпиона. «Краснодар» ушел на каникулы в ранге лидера Премьер-Лиги. А это значит, что доминирование «Зенита» вскоре может закончиться.

    Список чемпионов России по футболу:

    Сезон Команда
    1992 «Спартак-Москва»
    1993 «Спартак-Москва»
    1994 «Спартак-Москва»
    1995 «Спартак-Алания»
    1996 «Спартак-Москва»
    1997 «Спартак-Москва»
    1998 «Спартак-Москва»
    1999 «Спартак-Москва»
    2000 «Спартак-Москва»
    2001 «Спартак-Москва»
    2002 «Локомотив»
    2003 ЦСКА
    2004 «Локомотив»
    2005 ЦСКА
    2006 ЦСКА
    2007 «Зенит»
    2008 «Рубин»
    2009 «Рубин»
    2010 «Зенит»
    2011/12 «Зенит»
    2012/13 ЦСКА
    2013/14 ЦСКА
    2014/15 «Зенит»
    2015/16 ЦСКА
    2016/17 «Спартак-Москва»
    2017/18 «Локомотив»
    2018/19 «Зенит»
    2019/20 «Зенит»
    2020/21 «Зенит»
    2021/22 «Зенит»
    2022/23 «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Spartak. com, Archive of FC Spartak, Alexander Wilf, Dmitry Golubovich / Global look press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3513

      Suvorov71 3 часа назад

      Так есть команда помойка, а та о которой вы все говорите умерла во второй лиги, так что помойным и горевать не стоит, вас вытащили в вышку а так вас как и нет, настоящий Зенит умер во второй лиги СССР. а вы теперь помойные

      3
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      ...
      Рейтинг: +5836

      Ziklop > Suvorov71 20 минут назад

      есть ****** которые покупали чемпионства в голодных 90х, воровус17 рыло в навоз и получай удовольствие когда тебя дерут!
      ты уже Боров ? тебя кастрировали и сменили ориентацию! и теперь тебя только хрюкать остаётся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1116

      TIMOTHY 4 часа назад

      Ерунда это всё! В прошлом веке ничего не считается,прошло то почти 40 лет

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37454

      VVM1964 > TIMOTHY 3 часа назад

      40 лет для истории - одно мгновение !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1116

      TIMOTHY > VVM1964 3 часа назад

      Так если это так! Вспомните про время Ивана Грозного ещё! Тем более допинг был за вами

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3339

      ScarlettOgusania > TIMOTHY 3 часа назад

      ха-ха, Вендел уже пятый год под психотропами с напудренным носом после ночных клубов за бом.жей рассекает, так что ваши кабинетные шампиньонства в жопу себе засуньте!)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37454

      VVM1964 > TIMOTHY 3 часа назад

      Ну не я один живу воспоминаниями - вспоминается и татаро-монгольское иго и сталинский "порядок" и 90- е и "можем повторить", да много что, так почему надо забыть про успехи Спартака ???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3182

      волчарик > ScarlettOgusania 38 минут назад

      Ой *** достали,кто там под бромантаном играл?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37454

      VVM1964 4 часа назад

      Сейчас у "голубозадых" рванет, впрочем уже первые заполыхали !!! )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3339

      ScarlettOgusania > VVM1964 4 часа назад

      обрати внимание: два ника, как два брата-близнеца у этих "голубцов" внизу, сам себе пишет, делая вид, что он как бы "общается") шиза на бомбе!) о, третий прискакал с ближайшей помойки)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1116

      TIMOTHY > ScarlettOgusania 3 часа назад

      Откуда такие познания!? Открой личико КБ!? Сам так делаешь,ясно)) спалился ублюдочный сектант)) юморные вы клоуны

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37454

      VVM1964 > ScarlettOgusania 3 часа назад

      Это не одни "близнецы" на бомбардире ! )) - есть еще такие однояйцевые ...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2669

      Айболид > VVM1964 3 часа назад

      А это кто такие ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37454

      VVM1964 > Айболид 3 часа назад

      Я устал заниматься твоим образованием - википедия в помощь ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2669

      Айболид > VVM1964 3 часа назад

      Википедия вещает ,что сие есть обожатели Спартака .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37454

      VVM1964 > Айболид 3 часа назад

      Мы по-моему выяснили ,что фантазии ты оставил в детстве, ну а вот "художественный вымысел" прям так и прет !)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2669

      Айболид > VVM1964 3 часа назад

      Бездоказательно профессор , бездоказательно . (с)
      Или может "Вики" процитируешь ?
      А вот то ,что ты тут чьим то образованием занимаешься - это ведь такое ядрёное "заливное" !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2669

      Айболид > VVM1964 3 часа назад

      А у тебя фамилия не Стругацкий часом ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37454

      VVM1964 > Айболид 2 часа назад

      "А на что вам моя фамилия? Она слишком известная, чтобы я вам ее называл..." )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2669

      Айболид > VVM1964 2 часа назад

      Да , действительно известная - "Братья Стругацкие" этож классика мировой(!) фантастики .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37454

      VVM1964 > Айболид 1 час назад

      Ты там со своими догадками меня еще в какие писатели запишешь, а некоторые уже под запретом ... (

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2669

      Айболид > VVM1964 1 час назад

      Надо просто(!) сказать "да" или "нет" и обойдёмся без догадок . Но для тебя просто - это слишком сложно . Привык ты извиваться как уж на сковородки , а напрямую говоришь когда хвост тебе прищемят . И тон общения сразу другой ....
      Вот и получается , чтобы ты явил своё истинное лицо , тебя надо разозлить хорошенько .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +603

      WILDLING_HRUNDEL 4 часа назад

      Уже доказано что в 90 Спартак играл под допингом постоянно, Титов не даст соврать! Под ,борматухуй, бромантамом, играли ! Эти титулы аннулировать нужно по честному

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +412

      VPERDIV SPARTAK > WILDLING_HRUNDEL 4 часа назад

      Было дело ! Титов был дисквалифицирован на международном уровне! Другие нарики выкрутились как то !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +412

      VPERDIV SPARTAK > WILDLING_HRUNDEL 4 часа назад

      Согласен что эти титулы получены не по спортивному принципу и должны быть изьяты из музея спама

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +603

      WILDLING_HRUNDEL > VPERDIV SPARTAK 4 часа назад

      В 90 годы был бардак везде и в спорте тоже и в футболе! Чем и воспользовался нечистый клуб спартак!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1116

      TIMOTHY > WILDLING_HRUNDEL 4 часа назад

      Нужно аннулировать титулы ,так визгу то сколько будет на весь мир от хряков всех мастей

      4
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