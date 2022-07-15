Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

Названа предварительная причина смерти Ярцева

Стало известно, что привело к смерти бывшего главного тренера сборной России Георгия Ярцева.

По предварительным данным, 74-летний специалист умер из-за острой сердечной недостаточности.

Новости по теме
«Трудно прийти в себя». Алаев отреагировал на смерть Ярцева и Козлова
Фанаты «Зенита» на матче с «Химками» вывесили баннеры в память об экс-спартаковцах Ярцеве и Козлове 5
«Матч ТВ» в связи со смертью Ярцева покажет «золотой» матч «Спартак» – «Алания» 1
Источник: Baza

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:21
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +7077

    владимир миронов 3 часа назад

    Царствие небесное хорошему человеку.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3868

    ААМ 3 часа назад

    Жаль хорошего игрока, тренера и неплохого человека

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +586

    чаппай 3 часа назад

    Не помню, курил ли он сам, но рядом с дымящим, как паровоз, Романцевым, точно несколько лет жизни потерял

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1097

    jek718875 > чаппай 2 часа назад

    Курил не меньше Романцева

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5048

    _Marqella_ > чаппай 1 час назад

    Да причём здесь это...курил,не курил....Умер всеми уважаемый человек....

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11