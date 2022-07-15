Названа предварительная причина смерти Ярцева

Царствие небесное хорошему человеку.
Стало известно, что привело к смерти бывшего главного тренера сборной России Георгия Ярцева.
По предварительным данным, 74-летний специалист умер из-за острой сердечной недостаточности.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
Стало известно, что привело к смерти бывшего главного тренера сборной России Георгия Ярцева.
По предварительным данным, 74-летний специалист умер из-за острой сердечной недостаточности.
Царствие небесное хорошему человеку.
Не помню, курил ли он сам, но рядом с дымящим, как паровоз, Романцевым, точно несколько лет жизни потерял
Да причём здесь это...курил,не курил....Умер всеми уважаемый человек....