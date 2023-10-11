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    • Вдова Ярцева рассказала, кто был любимчиком мужа в «Спартаке»

    Вдова Ярцева рассказала, кто был любимчиком мужа в «Спартаке»

    Любовь Ярцева, вдова бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Георгия Ярцева, назвала футболиста, которого ее муж считал любимчиком.

    «Вспыльчивым Георгий бывал, конфликтным – нет. Никогда не отталкивал людей, хотя умел высказать правду в лицо. Такое слышала во время его телефонных разговоров, что хотелось куда-нибудь убежать. Но никто не обижался, не мстил, не считал мужа врагом.

    С кем-то просто не складывались отношения, с кем-то наоборот. Видела, что в «Спартаке» Георгий очень расположен к Тихонову. Все время: «Тишка, Тишка», прямо восторгался им.

    Довела свое мнение: «Вспомни себя игроком, не заводи любимчиков, не обижай других ребят, это же азы педагогики». В отношении остальных до такого не доходило, хотя Евсееву и еще нескольким игрокам Георгий симпатизировал», – рассказала Ярцева.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3446

      alefreddy 55 минут назад

      то были мастера в команде а сейчас подмастерья или похожие на них

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