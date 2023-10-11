Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вдова Ярцева рассказала, из-за чего умер экс-тренер сборной России

Вдова Ярцева рассказала, из-за чего умер экс-тренер сборной России

11 октября 2023, 11:27
3

Любовь Ярцева, вдова бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Георгия Ярцева, ответила на вопросы о смерти супруга.

– Причина смерти мужа – инфаркт?

– Сердечная недостаточность. И я до сих пор не понимаю, как это стало возможным. Ничто не предвещало. Уехала на дачу, его отправила с нашим многолетним водителем Сашей в Москву, муж никогда сам не водил машину.

Георгий только что вернулся из Санкт-Петербурга и должен был снова туда ехать по футбольным делам, уже билеты ему купили. Совсем скоро – день рождения Лады Фетисовой, нас пригласили и довели: дресс-код – джинсовый.

Подготовила мужу красивый костюм, был у него такой. Собиралась кое-что доделать в доме и вернуться к нему в городскую квартиру.

Вдруг звонит дочка. «Папа умер». Я вообще не поняла, зачем она так. «Ксюш, ну ты хоть думай, что говоришь, я здесь одна все-таки». Тогда дочь произнесла кодовые слова, которые раньше в шутку говорила про папу – «твой муж». «Твой муж умер».

Я положила трубку, отключила все виды связи, радио, телевизор. Очень плохо соображала, но понимала, что надо ехать. Вышла из дома, села в его кресло в курительной беседке, попыталась найти хоть какую-нибудь зацепку, что-то прояснить в голове.

Мысли путались, скакали. В этот момент на ТВ-антенну на нашем доме сели две вороны. Закаркали жутко, надрывно, страшно. Мне показалось, раньше их не было, не прилетали, не орали так злобно.

Кто-то из прессы все-таки дозвонился. Сказала, что никому и ничему не верю. Села за руль, не помню, как добралась домой, там уже ждала Ксенечка. Дочь очень волновалась, как я доеду эти 30 километров. Именно она узнала первой, что папы не стало. Вошла в квартиру, куда соседи вызвали скорую.

Теперь у всех нас появился психологический блок. Боимся сказать друг другу «завтра приеду». Потому что завтра может не быть, настолько внезапным и неожиданным стал тот кошмар.

Еще по теме:
Мостовой высказался о конфликте с тренером сборной России на Евро-2004 1
Все чемпионы России по футболу: какая команда чаще всего выигрывала титул?
Вдова Ярцева рассказала, кто был любимчиком мужа в «Спартаке» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Ярцев Георгий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Добрый Бобер
1697014629
"Дочь очень волновалась, как я доеду эти 30 километров"... Пипец заботушка...
Ответить
NewLife
1697022743
Да, тяжело ! Соболезную.
Ответить
zigbert
1697027408
Да все знают что Георгий был человеком эмоциональным с горячим сердцем, оно и не выдержало.
Ответить
Главные новости
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
2
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
3
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
2
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
9
Все новости
Все новости
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
2
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
2
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
9
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
2
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
5
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+