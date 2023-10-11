Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Вдова Ярцева рассказала, из-за чего умер экс-тренер сборной России

    Вдова Ярцева рассказала, из-за чего умер экс-тренер сборной России

    Любовь Ярцева, вдова бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Георгия Ярцева, ответила на вопросы о смерти супруга.

    – Причина смерти мужа – инфаркт?

    – Сердечная недостаточность. И я до сих пор не понимаю, как это стало возможным. Ничто не предвещало. Уехала на дачу, его отправила с нашим многолетним водителем Сашей в Москву, муж никогда сам не водил машину.

    Георгий только что вернулся из Санкт-Петербурга и должен был снова туда ехать по футбольным делам, уже билеты ему купили. Совсем скоро – день рождения Лады Фетисовой, нас пригласили и довели: дресс-код – джинсовый.

    Подготовила мужу красивый костюм, был у него такой. Собиралась кое-что доделать в доме и вернуться к нему в городскую квартиру.

    Вдруг звонит дочка. «Папа умер». Я вообще не поняла, зачем она так. «Ксюш, ну ты хоть думай, что говоришь, я здесь одна все-таки». Тогда дочь произнесла кодовые слова, которые раньше в шутку говорила про папу – «твой муж». «Твой муж умер».

    Я положила трубку, отключила все виды связи, радио, телевизор. Очень плохо соображала, но понимала, что надо ехать. Вышла из дома, села в его кресло в курительной беседке, попыталась найти хоть какую-нибудь зацепку, что-то прояснить в голове.

    Мысли путались, скакали. В этот момент на ТВ-антенну на нашем доме сели две вороны. Закаркали жутко, надрывно, страшно. Мне показалось, раньше их не было, не прилетали, не орали так злобно.

    Кто-то из прессы все-таки дозвонился. Сказала, что никому и ничему не верю. Села за руль, не помню, как добралась домой, там уже ждала Ксенечка. Дочь очень волновалась, как я доеду эти 30 километров. Именно она узнала первой, что папы не стало. Вошла в квартиру, куда соседи вызвали скорую.

    Теперь у всех нас появился психологический блок. Боимся сказать друг другу «завтра приеду». Потому что завтра может не быть, настолько внезапным и неожиданным стал тот кошмар.

    Новости по теме
    На могиле Ярцева возвели памятник 1
    «Что-то похоже». Мележиков сравнил нынешний «Спартак» с «пионеротрядом» Ярцева 1
    Романцев: «Все свои оставшиеся победы буду посвящать Ярцеву» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20268

      NewLife 49 минут назад

      Да, тяжело ! Соболезную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6411

      Добрый Бобер 3 часа назад

      "Дочь очень волновалась, как я доеду эти 30 километров"... Пипец заботушка...

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+