«Ростов» выпустил на матч с «Уфой» Терентьева, Глебова, Соу; Ботака-Иобома, Кротов, Агаларов сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уфой».

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Байрамян, Глебов, Сухомлинов, Альмквист, Полоз, Соу.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Калинин, Лангович, Мелeхин, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Исик, Комличенко, Турищев.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев, Камилов, Голубев, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.

Запасные: Кузнецов, Сухов, Плиев, Иванов, Саплинов, Милетич.

Матч начнется в 14:00 по Москве.