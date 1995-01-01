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    «Ростов» выпустил на матч с «Уфой» Терентьева, Глебова, Соу; Ботака-Иобома, Кротов, Агаларов сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уфой».

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Байрамян, Глебов, Сухомлинов, Альмквист, Полоз, Соу.

    Запасные: Бабурин, Рудаков, Калинин, Лангович, Мелeхин, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Исик, Комличенко, Турищев.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев, Камилов, Голубев, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.

    Запасные: Кузнецов, Сухов, Плиев, Иванов, Саплинов, Милетич.

    Матч начнется в 14:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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