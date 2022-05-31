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Кротов заплакал, записывая прощальную речь для «Уфы»

31 мая 2022, 17:28
3

Нападающий Вячеслав Кротов не смог сдержать слез, прощаясь с «Уфой».

«Хочу сказать большое спасибо футбольному клуб «Уфа». Всем тем, кто мне здесь помогал: обслуживающий персонал, все работники», – сказал футболист, после чего заплакал.

  • Кротов выступал за «Уфу» с августа 2015 года.
  • За 7 сезонов форвард провел 167 матчей, забил 14 голов и сделал 17 ассистов.
  • Его контракт с клубом истек.

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Источник: телеграм-канал «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа Кротов Вячеслав
Комментарии (3)
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acor94
1654007716
Нападающий забил 14 голов за 167 матчей... А потом удивляются, почему это сборная плохо играет. Потомучто днорей игроками называют! Ни один приличный клуб футболиста с такой стастикой не подпишет, а он 7 лет в РПЛ играл... Это пиз дец, товарищи... А ведь такого говна две трети чемпионата, с зарплатами по 10 миллионов в год, а то и в месяц, а то и в долларах!
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