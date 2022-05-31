Кротов заплакал, записывая прощальную речь для «Уфы»

Нападающий Вячеслав Кротов не смог сдержать слез, прощаясь с «Уфой».

«Хочу сказать большое спасибо футбольному клуб «Уфа». Всем тем, кто мне здесь помогал: обслуживающий персонал, все работники», – сказал футболист, после чего заплакал.

Кротов выступал за «Уфу» с августа 2015 года.

За 7 сезонов форвард провел 167 матчей, забил 14 голов и сделал 17 ассистов.

Его контракт с клубом истек.

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