Бауэр, Кротов, Жамалетдинов выйдут с первых минут у «Уфы» в матче с «Рубином»; Шатов, Макаров, Хвича – в основе гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Уфой» и «Рубином».

«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Голубев, Бауэр, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Никитин, Морозов, Дзантиев, Иванов, Урунов, Сысуев.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильдгор, Шатов, Костюков, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Бегич, Бакаев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

Матч начнется в 14:00 по Москве.