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    Бауэр, Кротов, Жамалетдинов выйдут с первых минут у «Уфы» в матче с «Рубином»; Шатов, Макаров, Хвича – в основе гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Уфой» и «Рубином».

    «Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Голубев, Бауэр, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

    Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Никитин, Морозов, Дзантиев, Иванов, Урунов, Сысуев.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильдгор, Шатов, Костюков, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.

    Запасные: Медведев, Янович, Бегич, Бакаев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

    Матч начнется в 14:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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