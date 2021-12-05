«Уфа» на 36-й минуте матча с «Динамо» осталась вдевятером

В эти минуты проходит матч 17-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уфой». На шестой минуте уфимцы остались в меньшинстве после удаления полузащитника Вячеслава Кротова.

Судья Владислав Безбородов показал прямую красную карточку после просмотра видео.

«Динамо», если не проиграет, приблизится к лидирующему «Зениту».

«Уфа» идет в зоне переходных матчей.

В сезоне РПЛ у Кротова 16 матчей, 2 голевых паса.

UPD: на 36-й минуте прямую красную карточку получил еще один футболист «Уфы» – Эгас Касинтура.

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