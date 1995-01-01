«Уфа» на 36-й минуте матча с «Динамо» осталась вдевятером

Вдевятером могут ещё отыграться. Надо вратаря удалить.
В эти минуты проходит матч 17-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уфой». На шестой минуте уфимцы остались в меньшинстве после удаления полузащитника Вячеслава Кротова.
Судья Владислав Безбородов показал прямую красную карточку после просмотра видео.
- «Динамо», если не проиграет, приблизится к лидирующему «Зениту».
- «Уфа» идет в зоне переходных матчей.
- В сезоне РПЛ у Кротова 16 матчей, 2 голевых паса.
UPD: на 36-й минуте прямую красную карточку получил еще один футболист «Уфы» – Эгас Касинтура.
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