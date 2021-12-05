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«Уфа» на 36-й минуте матча с «Динамо» осталась вдевятером

5 декабря 2021, 17:19
22

В эти минуты проходит матч 17-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уфой». На шестой минуте уфимцы остались в меньшинстве после удаления полузащитника Вячеслава Кротова.

Судья Владислав Безбородов показал прямую красную карточку после просмотра видео.

  • «Динамо», если не проиграет, приблизится к лидирующему «Зениту».
  • «Уфа» идет в зоне переходных матчей.
  • В сезоне РПЛ у Кротова 16 матчей, 2 голевых паса.

UPD: на 36-й минуте прямую красную карточку получил еще один футболист «Уфы» – Эгас Касинтура.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Уфа Кротов Вячеслав Касинтура Эгаш
Комментарии (22)
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Блямба
1638712461
Ну,достало всё паренька,всё одно -один конец..)) Так-то оно наверняка будет.
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житель СПб
1638712999
Далее - "избиение младенца" (образно...). Везет Динамо - самое большое количество удаленных в матчах против них!
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житель СПб
1638713377
Первую КК не видел, пропустил. А вот второй, на мой взгляд - не было. Игра - только не футбольная - Динамовцев не радует.
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Ziklop
1638714916
становится понятно кто за Ростов проплатил, Безродов всегда рад отработать контракт! Матюнин герой свисток в жопе!
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Урия Гип
1638716238
Вдевятером могут ещё отыграться. Надо вратаря удалить.
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Ziklop
1638717299
Мурзагулову ответка прискакала, на московские команды хавальник открыл, получат с Газизовым пердив. мусора самые костоломы , но им за аналогичные нарушения карты не дают!
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Павелий
1638717637
Вот и футбольный Бог наказал Мурзагулова с самый неподходящий момент. Причём наказал жёстко.
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Мага 13
1638718241
Безбородов по ходу посмотрел видео и возбудился) второго игрока уже удалил, отжигает по-полной
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GoLenaStop
1638723245
Как противовес Питеру - масквачское Динамо. В этом весь смысл. Это бизнес, никакого футбола.
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zigbert
1638777193
Этот тур оказался богатым на удаления.
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