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    «Уфа» на 36-й минуте матча с «Динамо» осталась вдевятером

    В эти минуты проходит матч 17-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уфой». На шестой минуте уфимцы остались в меньшинстве после удаления полузащитника Вячеслава Кротова.

    Судья Владислав Безбородов показал прямую красную карточку после просмотра видео.

    • «Динамо», если не проиграет, приблизится к лидирующему «Зениту».
    • «Уфа» идет в зоне переходных матчей.
    • В сезоне РПЛ у Кротова 16 матчей, 2 голевых паса.

    UPD: на 36-й минуте прямую красную карточку получил еще один футболист «Уфы» – Эгас Касинтура.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1375

      Урия Гип 34 секунды назад

      Вдевятером могут ещё отыграться. Надо вратаря удалить.

      0
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      Рейтинг: +663

      КрымForever 17 минут назад

      Безбородов, если твою семью взяли в заложники менты, мигни на камеру...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2186

      Ziklop 22 минуты назад

      становится понятно кто за Ростов проплатил, Безродов всегда рад отработать контракт!
      Матюнин герой свисток в жопе!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      lysenkoff 29 минут назад

      Нет нет, что вы, тут нет никакого подтекста...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12892

      житель СПб 48 минут назад

      Первую КК не видел, пропустил. А вот второй, на мой взгляд - не было. Игра - только не футбольная - Динамовцев не радует.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1725

      ПалкоВводецъ 48 минут назад

      Тащат ментяр судейки в каждом туре. Но в итоге дотащат до 5 места максимум по итогам сезона. гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3397

      Kollljan > ПалкоВводецъ 26 минут назад

      Верно говоришь. Судейка из трусов выпрыгивает, чтобы ментам угодить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +178

      ДЫРЯВЫЕ > Kollljan 4 минуты назад

      А стыдно за бзянит ванючий дырявый))))

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      Рейтинг: +178

      ДЫРЯВЫЕ > ПалкоВводецъ 4 минуты назад

      Здорова Степан! Как оно не че? Шо сивуху до си жрешь???

      0
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      Рейтинг: +12892

      житель СПб 54 минуты назад

      Далее - "избиение младенца" (образно...). Везет Динамо - самое большое количество удаленных в матчах против них!

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      Рейтинг: +3958

      neim > житель СПб 30 минут назад

      Ну что значит везёт ? Не нарушайте и вам повезёт.

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      Рейтинг: +2862

      Блямба 1 час назад

      Ну,достало всё паренька,всё одно -один конец..))
      Так-то оно наверняка будет.

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