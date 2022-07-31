Набабкин, Медина, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Пари НН»; Корнюшин, Рыбчинский, Кротов сыграют у хозяев

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура РПЛ между «Пари НН» и ЦСКА.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Майга, Кротов, Милсон.

Запасные: Анисимов, Гойло, Стоцкий, Пенчиков, Агапов, Шарипов, Кобесов, Шильцов, Берковский, Севикян, Сулейманов.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Ермаков, Лукин, Зделар, Заболотный, Яковлев, Гайч.