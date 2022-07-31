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    Набабкин, Медина, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Пари НН»; Корнюшин, Рыбчинский, Кротов сыграют у хозяев

    Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура РПЛ между «Пари НН» и ЦСКА.

    «Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Майга, Кротов, Милсон.

    Запасные: Анисимов, Гойло, Стоцкий, Пенчиков, Агапов, Шарипов, Кобесов, Шильцов, Берковский, Севикян, Сулейманов.

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Чалов.

    Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Ермаков, Лукин, Зделар, Заболотный, Яковлев, Гайч.

    • Матч начнется в 15:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 14:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13790

      Skull_Boy 35 минут назад

      В запасе у пони нет нихера

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