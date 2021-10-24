Кротов, Урунов, Агаларов – в основе «Уфы» на матч с «Рубином»; Тальби, Хвича, Дрейер сыграют у казанцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между «Уфой» и «Рубином».
«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Иванов, Алиев, Саплинов, Ахатов.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
Запасные: Янович, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Зуев, Бакаев, Мусаев, Игнатьев.
- Матч начнется в 14:00 по Москве.
Источник: РПЛ