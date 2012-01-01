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    Кротов, Урунов, Агаларов – в основе «Уфы» на матч с «Рубином»; Тальби, Хвича, Дрейер сыграют у казанцев

    Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между «Уфой» и «Рубином».

    «Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.

    Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Иванов, Алиев, Саплинов, Ахатов.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

    Запасные: Янович, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Зуев, Бакаев, Мусаев, Игнатьев.

    • Матч начнется в 14:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      d с 25 минут назад

      Пpoгнозы футбольных матчей bet-org.ru

      0
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      Рейтинг: +53510

      portero 1 час назад

      посмотрим гений Слуцкого в игре с Уфой....

      1
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      Рейтинг: +2237

      Krasnodar 123 2 часа назад

      Агаларов – в основе «Уфы». А представитель Уфы писал Галицкому, что Кайо его покалечил, убил, зарезал, задушил!!! И не только его, а многих других !!! Что получается, привезли его домой - оказался он живой!!!

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      Рейтинг: +53510

      portero > Krasnodar 123 1 час назад

      там и грубости то не было, столкновение которых за игру сотня наберется...

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