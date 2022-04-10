Иванов, Кротов, Ортис – в основе «Уфы» на встречу с «Сочи»; Юсупов, Нобоа, Мелкадзе выйдут у сочинцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Уфой» и «Сочи».

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Ортис.

Запасные: Чичкан, Сухов, Ботака-Иобома, Камилов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Урунов, Милетич, Касинтура.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Мелкадзе, Кассьерра.

Запасные: Заболотный, Адамов, Терехов, Маргасов, Прохин, Бурмистров, Попов, Ангбан, Жоаозиньо, Воробьeв.