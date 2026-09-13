Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 125 тыс

Вячеслав Кротов - статистика

Волгарь
14 февраля 1993 (33)
#57 | Полузащитник
183 см | 72 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Волгарь
1 : 1
13.09.2026
Сокол
77' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Волгарь
0 : 0
09.09.2026
Волга
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Волгарь
1 : 1
05.09.2026
Калуга
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
13
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
1' - 68'
24'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
1' - 78'
53'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Текстильщик
1 : 2
17.05.2026
Волгарь
72' - 90'
83'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Волгарь
0 : 0
10.05.2026
Велес
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Калуга
3 : 3
03.05.2026
Волгарь
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Машук-КМВ
2 : 0
26.04.2026
Волгарь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Волгарь
3 : 0
19.04.2026
Иртыш
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Родина-2
2 : 1
12.04.2026
Волгарь
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Волгарь
3 : 0
08.04.2026
Ленинградец
1' - 65'
20'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
04.04.2026
Волгарь
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Волгарь
0 : 1
29.03.2026
Текстильщик
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Сибирь
2 : 2
01.03.2026
Волгарь
Был в запасе
Главные новости
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
2
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
3
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
3
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+