Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торпедо Миасс - Волгарь: обзор матча 04 апреля 2026

Торпедо Миасс
04.04.2026, суббота, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
0 : 0
Завершен
Волгарь
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Торпедо Миасс - Волгарь
Завершен
Замена
Никита Фадеев ️️️️➡️️ Григорий Борисенко
90' +1
78'
Замена
️️️️➡️️ Данил Пелих
66'
Замена
️️️️➡️️ Владислав Адаев
66'
Замена
Михаил Стрельник ️️️️➡️️ Вячеслав Кротов
66'
Замена
Александр Помалюк ️️️️➡️️ Ибрагим Умаров
44'
Желтая карточка
Егор Прошкин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
27
Даниил Горовых
ЛЗ
5
Евгений Лопатько
ЛЗ
22
Дмитрий Кузьмин
ЛЗ
68
Дмитрий Павлов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
67
Роман Ткачук
ПЗ
50
Денис Файзуллин
ЛП
46
Максим Тарасов
ПП
21
Денис Рубанов
ЦФ
90
Григорий Борисенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
26
Данил Пелих
ЛЗ
7
Алексей Павлишин
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ПЗ
34
Олег Дмитриев
ПЗ
23
Юрий Петровский
ПЗ
25
Магомед Насибов
ЛП
7
Ибрагим Умаров
ПП
9
Владислав Адаев
ЦФ
57
Вячеслав Кротов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Торпедо Миасс
17
Иван Котельников
ЦЗ
10
Никита Фадеев
ЦЗ
57
Артем Албастов
ЦЗ
7
Денис Замятин
ЦЗ
44
Владимир Попов
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ЦЗ
10
Никита Хлынов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
Волгарь
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
91
Александр Помалюк
ЦЗ
5
Михаил Стрельник
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
67
Кирилл Волков
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
9
Владислав Морозов
ЦЗ
3-2-2-2
27
Ковалев
61
Столбов
27
Горовых
5
Лопатько
22
Кузьмин
67
Ткачук
50
Файзуллин
46
Тарасов
90
Борисенко
21
Рубанов
3-2-2-2
1
Ямпольский
34
Дмитриев
26
Пелих
7
Павлишин
23
Петровский
58
Зуев
7
Умаров
25
Насибов
57
Кротов
9
Адаев
90
Борисенко
10
Фадеев
10
Фадеев
90
Борисенко
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
7
Умаров
91
Помалюк
91
Помалюк
7
Умаров
57
Кротов
5
Стрельник
5
Стрельник
57
Кротов
Остались в запасе
Торпедо Миасс
Волгарь
17
Иван Котельников
ЦЗ
57
Артем Албастов
ЦЗ
7
Денис Замятин
ЦЗ
44
Владимир Попов
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
10
Никита Хлынов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
67
Кирилл Волков
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
9
Владислав Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Остались в запасе
17
Иван Котельников
ЦЗ
57
Артем Албастов
ЦЗ
7
Денис Замятин
ЦЗ
44
Владимир Попов
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
10
Никита Хлынов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
Остались в запасе
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
67
Кирилл Волков
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
9
Владислав Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
Главный тренер
Юрий Юхневич
Статистика матча Торпедо Миасс - Волгарь
2
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
8
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
3
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Торпедо Миасс
Волгарь
Колыванов: «Месси играет как 20-летний мальчишка»
Вчера, 13:11
1
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
19 июня
1
«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.55
12 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
Прогноз Колыванова на выступление России на ЧМ-2026
11 июня
5
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая
«Текстильщик» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
7 апреля
«Калуга» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.9
28 марта
Колыванов: «Месси играет как 20-летний мальчишка»
Вчера, 13:11
1
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
19 июня
1
«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.55
12 июня
Прогноз Колыванова на выступление России на ЧМ-2026
11 июня
5
Колыванов похвалил Карпина после летних матчей России
10 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Торпедо Миасс
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 