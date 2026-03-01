Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сибирь - Волгарь: обзор матча 01 марта 2026

Сибирь
01.03.2026, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
2 : 2
Завершен
Волгарь
7' А. Макурин 33' Д. Покотыло
55' В. Морозов 68' А. Помалюк
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Сибирь - Волгарь
Завершен
84'
Замена
Магомед Насибов ️️️️➡️️ Александр Помалюк
79'
Замена
Владислав Адаев ️️️️➡️️ Дмитрий Лесников
Замена
Александр Носов ️️️️➡️️ Даур Квеквескири
76'
Замена
Георгий Зотов ️️️️➡️️ Александр Елисеев
76'
Замена
Дмитрий Яковлев ️️️️➡️️ Денис Покотыло
70'
70'
Замена
Михаил Стрельник ️️️️➡️️ Алексей Павлишин
70'
Замена
Дмитрий Коверов ️️️️➡️️ Ибрагим Умаров
Замена
Иван Шмаков ️️️️➡️️ Антон Кротов
70'
68'
ГОЛ! 2:2! Александр Помалюк
Пас отдал Владислав Морозов
60'
Желтая карточка
Александр Помалюк
Желтая карточка
Даниил Петрунин
60'
55'
ГОЛ! 2:1! Владислав Морозов
Пас отдал Александр Помалюк
Желтая карточка
Даур Квеквескири
54'
Желтая карточка
Антон Кротов
51'
46'
Замена
Юрий Петровский ️️️️➡️️ Данил Пелих
Желтая карточка
Денис Покотыло
40'
ГОЛ! 2:0! Денис Покотыло
Пас отдал Александр Елисеев
33'
ГОЛ! 1:0! Антон Макурин
Пас отдал Александр Елисеев
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь
13
Петр Косаревский
ВР
2
Александр Елисеев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ПЗ
49
Максим Караев
ПЗ
11
Даур Квеквескири
ЛП
21
Антон Макурин
ЦП
21
Никита Мацхарашвили
ЦП
23
Антон Кротов
ПП
7
Денис Покотыло
ЦФ
40
Дмитрий Никитинский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
7
Алексей Павлишин
ЛЗ
2
Данил Пелих
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
28
Егор Прошкин
ПЗ
34
Олег Дмитриев
ПЗ
17
Дмитрий Лесников
ЛП
20
Данил Полубояринов
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦП
47
Ибрагим Умаров
ПП
91
Александр Помалюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Сибирь
31
Георгий Зотов
ЦЗ
11
Александр Носов
ЦЗ
26
Артем Попков
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
35
Максим Киселев
ЦЗ
71
Дмитрий Яковлев
ЦЗ
80
Амур Балкизов
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦЗ
Волгарь
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
19
Кирилл Колесниченко
ЦЗ
57
Вячеслав Кротов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЦЗ
5
Михаил Стрельник
ЦЗ
25
Магомед Насибов
ЦЗ
4-4-2
13
Косаревский
3
Петрунин
4
Редькович
2
Елисеев
49
Караев
11
Квеквескири
21
Макурин
21
Мацхарашвили
23
Кротов
40
Никитинский
7
Покотыло
3-2-4-1
1
Ямпольский
28
Прошкин
7
Павлишин
58
Зуев
34
Дмитриев
2
Пелих
47
Умаров
20
Полубояринов
9
Морозов
17
Лесников
91
Помалюк
2
Елисеев
31
Зотов
31
Зотов
2
Елисеев
11
Квеквескири
11
Носов
11
Носов
11
Квеквескири
7
Покотыло
71
Яковлев
71
Яковлев
7
Покотыло
23
Кротов
54
Шмаков
54
Шмаков
23
Кротов
47
Умаров
50
Коверов
50
Коверов
47
Умаров
2
Пелих
23
Петровский
23
Петровский
2
Пелих
17
Лесников
9
Адаев
9
Адаев
17
Лесников
7
Павлишин
5
Стрельник
5
Стрельник
7
Павлишин
91
Помалюк
25
Насибов
25
Насибов
91
Помалюк
Остались в запасе
Сибирь
Волгарь
26
Артем Попков
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
35
Максим Киселев
ЦЗ
80
Амур Балкизов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Тренев
2
Герман Уткин
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
19
Кирилл Колесниченко
ЦЗ
57
Вячеслав Кротов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Остались в запасе
26
Артем Попков
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
35
Максим Киселев
ЦЗ
80
Амур Балкизов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦЗ
Остались в запасе
2
Герман Уткин
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
19
Кирилл Колесниченко
ЦЗ
57
Вячеслав Кротов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Тренев
Главный тренер
Юрий Юхневич
Статистика матча Сибирь - Волгарь
4
2
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
24
15
Офсайды
3
2
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Главный судья:
Максим Скорочкин (Владивосток)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Сибирь
Волгарь
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Волгарь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.60
30 мая, 08:53
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая, 08:47
«Ленинградец» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.07
26 мая, 09:09
«Сибирь» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2
26 мая, 08:47
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая, 08:47
«Сибирь» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2
26 мая, 08:47
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая, 18:13
6
«Велес» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2
7 апреля, 10:22
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Волгарь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.60
30 мая, 08:53
«Ленинградец» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.07
26 мая, 09:09
«Волгарь» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
7 апреля, 10:25
«Волгарь» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.67
28 марта, 09:46
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Последние матчи
Все
Сибирь
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Сибирь
1 : 0
27.05.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Сибирь
1 : 0
27.05.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Родина-2
1 : 1
17.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Сибирь
4 : 1
10.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Текстильщик
1 : 2
17.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Волгарь
0 : 0
10.05.2026
Велес
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 