Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Волгарь - Иртыш: обзор матча 19 апреля 2026

Волгарь
19.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
3 : 0
Завершен
Иртыш
27' В. Морозов 73' Д. Иванов 85' А. Помалюк
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Волгарь - Иртыш
Завершен
Желтая карточка
Магомед Насибов
88'
ГОЛ! 3:0! Александр Помалюк
Пас отдал Магомед Насибов
85'
83'
Замена
Никита Жустьев ️️️️➡️️ Никита Дорофеев
83'
Замена
Кирилл Сараев ️️️️➡️️ Матвей Жустьев
Замена
Михаил Стрельник ️️️️➡️️ Олег Дмитриев
83'
Замена
Данил Пелих ️️️️➡️️ Владислав Морозов
79'
Замена
Магомед Насибов ️️️️➡️️ Кирилл Волков
79'
79'
Замена
Артемий Малеев ️️️️➡️️ Данил Казанцев
ГОЛ! 2:0! Дмитрий Иванов
Пас отдал Олег Дмитриев
73'
Замена
Кирилл Колесниченко ️️️️➡️️ Вячеслав Кротов
70'
Замена
Данил Полубояринов ️️️️➡️️ Дмитрий Лесников
70'
63'
Замена
Алексей Соловьёв ️️️️➡️️ Александр Смирнов
63'
Замена
Роман Янушковский ️️️️➡️️ Артур Янгаев
61'
Желтая карточка
Артур Янгаев
Желтая карточка
Егор Прошкин
51'
48'
Желтая карточка
Илья Крылов
ГОЛ! 1:0! Владислав Морозов
Пас отдал Александр Помалюк
27'
Желтая карточка
Кирилл Волков
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
45
Всеволод Ермаков
ВР
34
Олег Дмитриев
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
67
Кирилл Волков
ЛЗ
7
Алексей Павлишин
ПЗ
13
Дмитрий Иванов
ПЗ
23
Юрий Петровский
ПЗ
9
Владислав Морозов
ЛП
17
Дмитрий Лесников
ПП
57
Вячеслав Кротов
ЦФ
91
Александр Помалюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Иртыш
16
Андрей Савин
ВР
19
Виталий Устинов
ЛЗ
81
Артур Янгаев
ЛЗ
18
Илья Крылов
ЛЗ
15
Матвей Жустьев
ПЗ
27
Юрий Бавин
ПЗ
11
Александр Смирнов
ПЗ
71
Данил Казанцев
ЛП
89
Никита Дорофеев
ЦП
7
Азнаур Герюгов
ПП
77
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Волгарь
58
Илья Зуев
ЦЗ
25
Магомед Насибов
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
5
Михаил Стрельник
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЦЗ
1
Владислав Ямпольский
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦЗ
26
Данил Пелих
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЦЗ
Иртыш
10
Роман Янушковский
ЦЗ
8
Артемий Малеев
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
23
Никита Жустьев
ЦЗ
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
3-2-2-2
45
Ермаков
13
Иванов
34
Дмитриев
28
Прошкин
67
Волков
23
Петровский
9
Морозов
17
Лесников
91
Помалюк
57
Кротов
3-2-3-1
16
Савин
27
Бавин
19
Устинов
81
Янгаев
11
Смирнов
18
Крылов
7
Герюгов
89
Дорофеев
71
Казанцев
77
Билалов
67
Волков
25
Насибов
25
Насибов
67
Волков
34
Дмитриев
5
Стрельник
5
Стрельник
34
Дмитриев
17
Лесников
20
Полубояринов
20
Полубояринов
17
Лесников
9
Морозов
26
Пелих
26
Пелих
9
Морозов
57
Кротов
9
Колесниченко
9
Колесниченко
57
Кротов
81
Янгаев
10
Янушковский
10
Янушковский
81
Янгаев
71
Казанцев
8
Малеев
8
Малеев
71
Казанцев
89
Дорофеев
23
Жустьев
23
Жустьев
89
Дорофеев
15
Жустьев
6
Сараев
6
Сараев
15
Жустьев
11
Смирнов
54
Соловьёв
54
Соловьёв
11
Смирнов
Остались в запасе
Волгарь
Иртыш
58
Илья Зуев
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЦЗ
1
Владислав Ямпольский
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Остались в запасе
58
Илья Зуев
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЦЗ
1
Владислав Ямпольский
ЦЗ
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Главный тренер
Владимир Щербак
Статистика матча Волгарь - Иртыш
3
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
18
16
Офсайды
3
3
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
6
0
Информация о матче
Главный судья:
V. Kharitonov
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
Иртыш
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
«Волгарь» продлил контракт с голеадором сборной России
2 июля
1
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Колыванов: «Месси играет как 20-летний мальчишка»
24 июня
1
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
«Волгарь» продлил контракт с голеадором сборной России
2 июля
1
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Колыванов: «Месси играет как 20-летний мальчишка»
24 июня
1
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня
4
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая
Больше новостей
Последние матчи
Все
Волгарь
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+