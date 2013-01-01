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    Бабурин, Поярков, Глебов – в основе «Ростова» на игру с «Уфой»; Плиев, Мрзляк, Кротов сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уфой».

    «Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Байрамян, Еременко, Тугарев, Глебов, Норманн, Полоз.

    Запасные: Песьяков, Рудаков, Козлов, Павловец, Сухомлинов, Альмквист, Гигович, Тошевски, Сохиев.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.

    Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Алиев, Карп, Сысуев, Агаларов, Бизяк.

    Встреча на «Ростов Арене» начнется в 14:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 13:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +254

      Burtaze 35 минут назад

      ростов забьёт в первом тайме???

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      Рейтинг: +43615

      portero 1 час назад

      Как там с фейерверком пожаром в Ростове? Потушат к началу игры?
      Хорошо хоть от стадиона далеко...

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