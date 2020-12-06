Бабурин, Поярков, Глебов – в основе «Ростова» на игру с «Уфой»; Плиев, Мрзляк, Кротов сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уфой».

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Байрамян, Еременко, Тугарев, Глебов, Норманн, Полоз.

Запасные: Песьяков, Рудаков, Козлов, Павловец, Сухомлинов, Альмквист, Гигович, Тошевски, Сохиев.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Алиев, Карп, Сысуев, Агаларов, Бизяк.

Встреча на «Ростов Арене» начнется в 14:00 по Москве.