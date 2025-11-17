«Зенит» хочет подписать форварда «Локомотива»

К нападающему «Локомотива» Дмитрию Воробьеву есть интерес со стороны других клубов РПЛ.

«Форвардом интересуются «Зенит» и ЦСКА. Особенно интерес к игроку усилился на фоне вероятного ужесточения лимита на иностранцев.

В контракте у футболиста прописаны отступные в размере 13 миллионов евро. При этом есть вероятность, что в случае предметного предложения, «Локомотив» согласится отпустить игрока и за меньшую цену», – написал источник.