«Зенит» хочет подписать форварда «Локомотива»

К нападающему «Локомотива» Дмитрию Воробьеву есть интерес со стороны других клубов РПЛ.
«Форвардом интересуются «Зенит» и ЦСКА. Особенно интерес к игроку усилился на фоне вероятного ужесточения лимита на иностранцев.
В контракте у футболиста прописаны отступные в размере 13 миллионов евро. При этом есть вероятность, что в случае предметного предложения, «Локомотив» согласится отпустить игрока и за меньшую цену», – написал источник.
- «Локомотив» купил Воробьева у «Оренбурга» год назад за 2,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у 27-летнего форварда 12 матчей, 7 голов, 2 ассиста.
- Контракт до 2027 года.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»