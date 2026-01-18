Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотиву» предложили продать еще одного ведущего футболиста

«Локомотиву» предложили продать еще одного ведущего футболиста

18 января, 16:40

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин предложил клубу продать полузащитника Артема Карпукаса.

«Учитывая, что из «Локомотива» ушeл Баринов, потенциальный трансфер Карпукаса в «Краснодар» или «Зенит» станет ощутимой потерей, но у «железнодорожников» есть время подготовиться к возобновлению сезона. Они могут подтянуть своих молодых воспитанников в основной состав или кого-то купить – варианты есть. Если за Артeма предлагают хорошие деньги, то его нужно продавать. Так живeт весь футбольный мир: если есть достойное предложение, то сделка состоится. Это соревнование скаутов и спортивных директоров.

Останется ли «Локомотив» в чемпионской гонке, если понесeт такие потери в центре поля? Бороться за «золото» с «Краснодаром» и «Зенитом» будет тяжело, но, оглядываясь на прошлые сезоны и учитывая, что наш чемпионат сейчас не такой сильный, у всех есть шансы на чемпионство – даже у «Локомотива». В голову сразу приходит история московского «Динамо»: когда они бились за третье место, а в последнем туре могли забрать золото, – сказал Булыкин.

  • Карпукас – воспитанник «Локо». Он выступает за основную команду с 2022 года.
  • Контракт 23-летнего россиянина рассчитан до 2027 года. Трансферная цена – 6 млн евро.

Еще по теме:
Быстров оценил вариант с подписанием Воробьева «Зенитом» 5
«Зенит» сможет выкупить Воробьева у «Локомотива» 4
Названы самые проверяемые на допинг клубы РПЛ в 2025 году 3
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Булыкин Дмитрий Карпукас Артем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
2
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
4
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
1
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
8
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
1
Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе
18:27
1
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
18:06
6
Все новости
Все новости
Пономарев припугнул Вендела службой в армии
19:49
Быстров – о легионере «Зенита»: «В мое время в клубе такие не задерживались»
19:00
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Махачкалинское «Динамо» подтвердило интерес к игроку «Спартака»
18:18
2
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
18:06
6
Реакция «Ростова» на вердикт суда по взысканию 185 миллионов рублей
17:54
1
Тихонов объяснил, почему не осуждает Баринова и Соболева
17:42
3
Кавазашвили дал совет «Зениту»: «В таких ситуациях нужно принимать жесткие меры»
17:31
3
Экс-директор «Сочи»: «Молились, чтобы Кассьерра выбрал «Зенит»
17:17
1
Орлов – о юбилейном чемпионате «Зенита»: «Нам надо обязательно победить!»
17:05
5
В «Динамо» раскрыли, кто убедил Бабаева не переходить в «Спартак»
16:56
8
Тихонов высказался о том, что его не зовут в «Спартак»
16:16
6
Селюк не ждет Черышева в РПЛ: «Он в принципе больной»
16:08
1
Семин ответил, как бы наказал Вендела, прогулявшего неделю сборов «Зенита»
15:57
6
Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
15:45
3
Суд взыскал огромную сумму с «Ростова»
15:15
3
«Спартак» сделал важный шаг к переходу Сауся
14:59
8
Селюк: «Тупоголовые чудики-эксперты думают, что Артига обкакается в «Рубине»
14:28
4
Дзюба высказался о том, что его назначили капитаном «Акрона»
14:14
8
Суд вынес определение по иску Аршавина к Барановской
13:50
Хавбек «Ростова», от которого отказался Талалаев, может перейти в московский клуб
13:32
1
Петржела: «Для футбола в России было бы хорошо, если бы «Зенит» опять не стал чемпионом»
13:14
4
РФС наложил трансферный бан на клуб РПЛ
13:03
9
Дегтярев – о 5 легионерах на поле в РПЛ с 2028 года: «Одно решение – приказ»
12:39
30
Видео«Зенит» показал видео с Венделом на сборе
12:15
18
Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки
11:27
5
Фанаты «Зенита» отреагировали на баснословный штраф Венделу
11:17
11
Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» в 1-м матче года
10:15
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 