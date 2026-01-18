«Локомотиву» предложили продать еще одного ведущего футболиста

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин предложил клубу продать полузащитника Артема Карпукаса.

«Учитывая, что из «Локомотива» ушeл Баринов, потенциальный трансфер Карпукаса в «Краснодар» или «Зенит» станет ощутимой потерей, но у «железнодорожников» есть время подготовиться к возобновлению сезона. Они могут подтянуть своих молодых воспитанников в основной состав или кого-то купить – варианты есть. Если за Артeма предлагают хорошие деньги, то его нужно продавать. Так живeт весь футбольный мир: если есть достойное предложение, то сделка состоится. Это соревнование скаутов и спортивных директоров.

Останется ли «Локомотив» в чемпионской гонке, если понесeт такие потери в центре поля? Бороться за «золото» с «Краснодаром» и «Зенитом» будет тяжело, но, оглядываясь на прошлые сезоны и учитывая, что наш чемпионат сейчас не такой сильный, у всех есть шансы на чемпионство – даже у «Локомотива». В голову сразу приходит история московского «Динамо»: когда они бились за третье место, а в последнем туре могли забрать золото, – сказал Булыкин.