Список дисквалифицированных на матчи 25-го тура РПЛ

В 25-м туре РПЛ не смогут принять участие 10 футболистов по причине дисквалификаций. В этом списке:

Ранее стало известно, что Апелляционный комитет РФС сократил срок дисквалификации вратаря «Пари НН» Никиты Медведева. Он сможет сыграть с «Локомотивом» в 25-м туре. КДК дисквалифицировал голкипера на 2 игры за нецензурные выражения в адрес официальных лиц матча. Апелляционный комитет решил, что отстранение на вторую встречу будет считаться условным.