Список дисквалифицированных на матчи 25-го тура РПЛ

В 25-м туре РПЛ не смогут принять участие 10 футболистов по причине дисквалификаций. В этом списке:
- Зелимхан Бакаев («Химки») – перебор жeлтых карточек, 1 матч;
- Лукас Оласа («Краснодар») – перебор жeлтых карточек, 1 матч;
- Александр Черников («Краснодар») – перебор жeлтых карточек, 1 матч;
- Илья Вахания («Ростов») – перебор жeлтых карточек, 1 матч;
- Владислав Камилов («Ахмат») – перебор жeлтых карточек, 1 матч;
- Илья Рожков («Рубин») – перебор жeлтых карточек, 1 матч;
- Дмитрий Баринов («Локомотив») – перебор жeлтых карточек, 1 матч;
- Александр Эктов («Пари НН») – перебор жeлтых карточек, 1 матч;
- Даниил Денисов («Спартак») – перебор жeлтых карточек, 1 матч;
- Алексей Сутормин («Ростов») – удаление, 2 матча (вторая игра).
Ранее стало известно, что Апелляционный комитет РФС сократил срок дисквалификации вратаря «Пари НН» Никиты Медведева. Он сможет сыграть с «Локомотивом» в 25-м туре. КДК дисквалифицировал голкипера на 2 игры за нецензурные выражения в адрес официальных лиц матча. Апелляционный комитет решил, что отстранение на вторую встречу будет считаться условным.
Источник: «Чемпионат»