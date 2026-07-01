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€ 500 тыс

Владислав Камилов - трансферы

Спартак К
29 августа 1995 (30)
#18 | Полузащитник
183 см | 75 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.26 / -
Уфа
Спартак К
Свободный агент
29.01.26 / 01.07.26
Оренбург
Уфа
Свободный агент
05.07.25 / 29.01.26
Ахмат
Оренбург
Свободный агент
04.09.22 / 05.07.25
Уфа
Ахмат
500 тыс €
21.09.20 / 04.09.22
СКА-Хабаровск
Уфа
215 тыс €
01.07.19 / 21.09.20
Шинник
СКА-Хабаровск
Свободный агент
01.07.17 / 01.07.19
Волгарь
Шинник
Свободный агент
09.02.17 / 01.07.17
Носта
Волгарь
?
01.07.16 / 09.02.17
Динамо Брл
Носта
?
26.02.16 / 30.06.16
Динамо Брл
Носта
Аренда
11.07.13 / 29.08.14
Динамо Брл
Ростов-2
Свободный агент
01.07.12 / 11.07.13
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