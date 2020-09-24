Евсеев – о переходе Камилова в «Уфу»: «Долгожданный трансфер, надеемся, он поможет нам»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев доволен подписанием полузащитника Владислава Камилова.
- Футболист перешел из «СКА-Хабаровска» в понедельник.
- Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
- В предыдущей команде хавбек забил семь голов и сделал четыре ассиста в 38 матчах.
«Провели тренировку, первую для Владислава Камилова. Состоялся долгожданный трансфер, надеемся, он поможет нам», – написал Евсеев в инстаграме.
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Источник: Инстаграм Вадима Евсеева