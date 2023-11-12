Камилов из «Ахмата» рассказал, когда поедет в «Реал»

Полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов планирует поехать в «Реал».

– Из своей двухнедельной стажировки в «Реале» помню двух голландцев: Арьена Роббена и Руда ван Нистелроя. И, конечно же, крутой стадион «Сантьяго Бернабеу».

– Когда планируете возвращаться в «Реал»?

– Возможно, лет через пять.

– Строите такие планы?

– Да-да.