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    Камилов из «Ахмата» рассказал, когда поедет в «Реал»

    Полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов планирует поехать в «Реал».

    – Из своей двухнедельной стажировки в «Реале» помню двух голландцев: Арьена Роббена и Руда ван Нистелроя. И, конечно же, крутой стадион «Сантьяго Бернабеу».

    – Когда планируете возвращаться в «Реал»?

    – Возможно, лет через пять.

    – Строите такие планы?

    – Да-да.

    • Камилов был в Испании, когда занимался в академии им. Коноплева в Тольятти.
    • У 28-летнего игрока в сезоне РПЛ 14 матчей, ассист.
    • Камилов стоит 800 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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    12.11.2023 11:52
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