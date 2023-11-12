Камилов из «Ахмата» рассказал, когда поедет в «Реал»

Полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов планирует поехать в «Реал».
– Из своей двухнедельной стажировки в «Реале» помню двух голландцев: Арьена Роббена и Руда ван Нистелроя. И, конечно же, крутой стадион «Сантьяго Бернабеу».
– Когда планируете возвращаться в «Реал»?
– Возможно, лет через пять.
– Строите такие планы?
– Да-да.
- Камилов был в Испании, когда занимался в академии им. Коноплева в Тольятти.
- У 28-летнего игрока в сезоне РПЛ 14 матчей, ассист.
- Камилов стоит 800 тысяч евро.
Источник: Sport24