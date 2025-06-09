10 июня на стадионе «Азади» в Тегеране сборная Ирана примет команду КНДР в рамках заключительного тура азиатской квалификации чемпионата мира. Иран занимает первую строчку группы с 20 очками и уже гарантировал себе выход в следующий этап, тогда как КНДР замыкает таблицу с 3 очками и давно потеряла все шансы.

Иран

Сборная Ирана уверенно прошла весь турнир, одержав 6 побед в 9 матчах и забив 10 мячей в последних 5 встречах. Команда стабильно забивает (в среднем 2.00 гола за матч), но не без проблем в обороне: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок и регулярные ошибки, особенно в матчах с равными по классу соперниками. В последнем туре иранцы уступили Катару (0:1), что стало первым поражением за долгое время. Лидером нападения остаeтся Мехди Тареми – 14 голов в 22 матчах. Домашний матч с КНДР – шанс завершить цикл на мажорной ноте, особенно учитывая более высокий уровень организации игры у иранцев.

КНДР

Северокорейцы проводят неудачную квалификацию: за 9 туров у команды 0 побед и всего 3 очка. Тем не менее, в последних матчах КНДР демонстрирует атакующую активность – 7 голов в 5 играх. Особенно стоит отметить, что в 3 последних матчах команда обязательно забивает. Проблема – в обороне: 10 пропущенных мячей за тот же отрезок (в среднем 2.00 за игру), при этом северокорейцы не могут сохранить свои ворота сухими в 10 матчах подряд в рамках квалификации. При всем этом, команда борется и создает моменты, но проигрывает из-за элементарных индивидуальных ошибок и слабой структуры в защите.

Факты о командах

Иран

1-е место в группе с 20 очками

Самая результативная команда группы (10 голов в 5 матчах)

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

Лидер нападения – Мехди Тареми (14 голов в 22 матчах)

КНДР

6-е место, 3 очка и 0 побед

Не выигрывает в 9 матчах квалификации

Забивает в 3 последних матчах

В среднем 1.40 гола за игру и 2.00 пропущенных

Пропускает в 10 последних играх квалификации

Личные встречи 100% (3) 0% (0) 0% (0) 7 Забитых мячей 2 2.33 В среднем за матч 0.67 3:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:3 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур Иран 3 : 0 КНДР Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 5 тур КНДР 2 : 3 Иран Кубок Азии, 2 тур Иран 1 : 0 КНДР

Прогноз на матч Иран – КНДР

Несмотря на гарантированный выход в следующий этап, Иран вряд ли позволит себе расслабиться перед родной публикой. КНДР – соперник, против которого можно уверенно завершить турнир и порадовать болельщиков. Учитывая слабую оборону гостей и атакующий потенциал хозяев, стоит ожидать результативную игру. Однако КНДР в последних матчах демонстрирует боевой настрой и вполне способен отличиться, особенно учитывая статистику Ирана, который пропускает почти в каждом матче.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу Ирана

Рекомендованные ставки: