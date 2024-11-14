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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
КНДР - Иран
КНДР - Иран: обзор матча 14 ноября 2024
КНДР
14.11.2024, четверг, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 5 тур
2 : 3
Завершен
Иран
56'
М. Тареми (АГ)
29'
М. Гайеди
41'
М. Мохеби
45'
М. Мохеби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КНДР - Иран
Замена
K. Jong
️️️️
J. Ri
90'
81'
Замена
О. Нурафкан
️️️️
М. Мохеби
81'
Замена
Ш. Моганлу
️️️️
М. Тареми
Замена
И. Джон
️️️️
K. Han
73'
72'
Желтая карточка
А. Юсефи
68'
Замена
М. Горбани
️️️️
С. Азмун
68'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
С. Мохаммад Карими
67'
Пенальти не реализован!
М. Тареми
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
М. Тареми
56'
54'
Замена
О. Канаани
️️️️
М. Гайеди
52'
Красная карточка
Ш. Хализаде
45'
ГОЛ! 0:3!
М. Мохеби
Пас отдал
М. Тареми
41'
ГОЛ! 0:2!
М. Мохеби
Пас отдал
М. Тареми
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Гайеди
Пас отдал
М. Тареми
Желтая карточка
J. Ri
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КНДР
1
Kang Ju-Hyok
ВР
14
Ok-Chol Choe
ЦЗ
16
Kim Yu Song
ЦЗ
4
Kim Pom Hyok
ЦЗ
3
Kuk Chol Jang
(К)
ЦП
20
Chung-song Paek
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
9
Jo-guk Ri
ЦФ
17
Kuk Chol Kang
ЦФ
12
Ju-Song Choe
ЦФ
10
K. Han
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
17
Ария Юсефи
ПВ
29
Мохаммад Мохеби
ПВ
9
Мехди Тареми
(К)
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
КНДР
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
5
Kim Kum-Chon
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
7
Ri Hun
ЦП
15
Un-Chol Ri
ЦФ
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
Иран
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
21
Омид Нурафкан
ЛЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
11
Али Голизаде
ПВ
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
3-3-4
1
14
16
4
3
20
6
9
10
12
17
3-2-3-2
1
Бейранванд
5
Мохаммади
4
Хализаде
19
Немати
17
Карими
6
Эзатолахи
29
Мохеби
17
Юсефи
10
Гайеди
20
Азмун
9
Тареми
9
23
23
9
10
11
Джон
11
Джон
10
29
Мохеби
21
Нурафкан
21
Нурафкан
29
Мохеби
10
Гайеди
13
Канаани
13
Канаани
10
Гайеди
20
Азмун
16
Горбани
16
Горбани
20
Азмун
17
Карими
7
Джаханбакш
7
Джаханбакш
17
Карими
9
Тареми
20
Моганлу
20
Моганлу
9
Тареми
Остались в запасе
КНДР
Иран
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
5
Kim Kum-Chon
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
7
Ri Hun
ЦП
15
Un-Chol Ri
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
11
Али Голизаде
ПВ
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
5
Kim Kum-Chon
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
7
Ri Hun
ЦП
15
Un-Chol Ri
ЦФ
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
11
Али Голизаде
ПВ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча КНДР - Иран
1
1
1
Всего ударов по воротам
17
19
Удары в створ
4
13
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
7
Офсайды
1
1
Количество передач
422
409
Сейвы
9
3
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
9
7
Матчи команд
КНДР
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 10 тур
Иран
3 : 0
10.06.2025
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
КНДР
2 : 2
05.06.2025
Киргизия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
КНДР
1 : 2
25.03.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 7 тур
Катар
5 : 1
20.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
14.03.2025
КНДР
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Садулло Гулмуроди
Стадион:
New Laos National Stadium, Vientiane
Посещаемость:
100
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