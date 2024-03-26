Киргизия
26.03.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 4 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 4 тур
- : -
Не начался
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П1
1.12
Х
8
П2
30
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Тайвань
Статистика матча Киргизия - Тайвань
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча Киргизия против Тайваня, отборочный матч к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Киргизия – Тайвань
- Матч будет транслировать «Фонбет».