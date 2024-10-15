15.10.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 4 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Киргизия
Киргизия
3-1-2-2-2
1
Токотаев
2
Кичин
18
Жыргалбек уулу
6
Браузман
8
Зарыпбеков
19
Кенжебаев
12
Абдурахманов
10
Алыкулов
22
Шукуров
7
Кожо
21
Мерк
2-4-4
1
16
14
22
3
19
20
7
17
10
9
19
6
6
19
9
11
Джон
11
Джон
9
Остались в запасе
Киргизия
КНДР
13
Artem Priadkin
ВР
16
Марсель Исламкулов
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
4
Магамед Узденов
ОП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
Главный тренер
Максим Лисицын
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
7
Ri Hun
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
12
Ju-Song Choe
ЦФ
10
K. Han
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Остались в запасе
13
Artem Priadkin
ВР
16
Марсель Исламкулов
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
4
Магамед Узденов
ОП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
Остались в запасе
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
7
Ri Hun
ЦП
11
Kwang-hun Pak
ЦП
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
12
Ju-Song Choe
ЦФ
10
K. Han
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Главный тренер
Йон Тон-соп
Статистика матча Киргизия - КНДР
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
23
19
Офсайды
1
1
Количество передач
295
460
Сейвы
2
2
Точность передач %
63
75
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча Киргизия против КНДР, 4-й тур Отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Киргизия – КНДР
- Матч можно посмотреть на канале «KTRK Sport».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»