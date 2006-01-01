Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сборная Киргизии по футболу - Таблица

Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://kfu.kg/
Тренер:
Роберт Просинечки
Статистика Новости Публикации Результаты Расписание Таблица
Основной этап
Плей-офф
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Катар
2
Таджикистан
3
Китай
4
Ливан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
0
5
9
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
0
1
-1
2
3
0
1
2
1
5
-4
1
Группа B
1
Австралия
2
Узбекистан
3
Сирия
4
Индия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
2
0
4
1
3
5
3
1
1
1
1
1
0
4
3
0
0
3
0
6
-6
0
Группа C
1
Иран
2
ОАЭ
3
Палестина
4
Гонконг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа D
1
Ирак
2
Япония
3
Индонезия
4
Вьетнам
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
4
4
9
3
2
0
1
8
5
3
6
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
0
3
4
8
-4
0
Группа E
1
Бахрейн
2
Южная Корея
3
Иордания
4
Малайзия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
3
0
6
3
1
2
0
8
6
2
5
3
1
1
1
6
3
3
4
3
0
1
2
3
8
-5
1
Группа F
1
Саудовская Аравия
2
Таиланд
3
Оман
4
Киргизия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
2
0
2
0
2
5
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
1
5
-4
1
Команда
1
Катар
2
Таджикистан
3
Китай
4
Ливан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
2
1
0
1
2
2
0
3
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
Группа 1
1
Австралия
2
Сирия
3
Узбекистан
4
Индия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
1
2
4
2
1
0
1
1
1
0
3
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
3
-3
0
Группа 2
1
Иран
2
ОАЭ
3
Палестина
4
Гонконг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
2
4
6
1
1
0
0
3
1
2
3
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
0
2
0
4
-4
0
Группа 3
1
Япония
2
Ирак
3
Вьетнам
4
Индонезия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
7
3
4
6
2
2
0
0
5
3
2
6
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
Группа 4
1
Южная Корея
2
Бахрейн
3
Иордания
4
Малайзия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
6
4
2
4
1
1
0
0
1
0
1
3
2
0
1
1
2
3
-1
1
1
0
0
1
0
4
-4
0
Группа 5
1
Саудовская Аравия
2
Таиланд
3
Оман
4
Киргизия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
4
1
1
0
0
2
0
2
3
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
3
-2
1
Команда
1
Катар
2
Таджикистан
3
Китай
4
Ливан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
0
1
-1
1
2
0
0
2
1
5
-4
0
Группа 1
1
Узбекистан
2
Австралия
3
Сирия
4
Индия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
1
3
4
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
2
0
3
-3
0
Группа 2
1
Иран
2
Палестина
3
ОАЭ
4
Гонконг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
2
1
0
1
4
4
0
3
2
0
1
1
2
3
-1
1
1
0
0
1
1
3
-2
0
Группа 3
1
Ирак
2
Индонезия
3
Япония
4
Вьетнам
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
1
2
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
4
7
-3
0
Группа 4
1
Иордания
2
Бахрейн
3
Южная Корея
4
Малайзия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
4
0
4
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
2
0
1
1
3
4
-1
1
Группа 5
1
Саудовская Аравия
2
Таиланд
3
Оман
4
Киргизия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
0
2
3
2
0
2
0
0
0
0
2
2
0
1
1
2
3
-1
1
1
0
0
1
0
2
-2
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
1/8 финала
Таджикистан
1
ОАЭ
1
Таджикистан
1 : 1
ОАЭ
Ирак
2
Иордания
3
Ирак
2 : 3
Иордания
Австралия
4
Индонезия
0
Австралия
4 : 0
Индонезия
Саудовская Аравия
1
Южная Корея
1
Саудовская Аравия
1 : 1
Южная Корея
Иран
1
Сирия
1
Иран
1 : 1
Сирия
Бахрейн
1
Япония
3
Бахрейн
1 : 3
Япония
Катар
2
Палестина
1
Катар
2 : 1
Палестина
Узбекистан
2
Таиланд
1
Узбекистан
2 : 1
Таиланд
1/4 финала
Таджикистан
0
Иордания
1
Таджикистан
0 : 1
Иордания
Австралия
1
Южная Корея
2
Австралия
1 : 2
Южная Корея
Иран
2
Япония
1
Иран
2 : 1
Япония
Катар
1
Узбекистан
1
Катар
1 : 1
Узбекистан
1/2 финала
Иордания
2
Южная Корея
0
Иордания
2 : 0
Южная Корея
Иран
2
Катар
3
Иран
2 : 3
Катар
Финал
Иордания
1
Катар
3
Иордания
1 : 3
Катар
Главные новости
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
1
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
4
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
1
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+