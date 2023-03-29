Карпин: «В матче с Киргизией игроки думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о мотивации игроков национальной команды.

– Мотивацию игроков не поменять?

– А я не знаю, почему вы все говорите про мотивацию. Ее отсутствие – это когда люди убирают ноги, не бегают и не борются, а также не выполняют установку. Но ошибки в передачах – это не про мотивацию.

Знаете, когда ее не было? В матче с Киргизией, когда победили 2:1. В тот день игроки думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации. Во всех остальных встречах они выходили на поле максимально заряженными. Но наличие мотивации – не гарантия качественной игры.

Или вы думаете, две ошибки Песьякова с Ираком случились из-за отсутствия желания? Полагаю, наоборот – вратарь сверхмотивированный. И слишком волновался – поэтому что-то не получалось. У человека первый полноценный матч за сборную. Но об этих вещах вообще никто не сказал!