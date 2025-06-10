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  • Киргизия – ОАЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Киргизия – ОАЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

10 июня 2025, 15:35
Киргизия
10.06.2025, вторник, 16:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 10 тур
1 : 1
Завершен
ОАЭ
90+5' К. Мерк
30' А. Сухаил
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
(К) ЛЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
4
Магамед Узденов
ОП
8
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
Главный тренер
Максим Лисицын
ОАЭ
1
Али Хасейф
(К) ВР
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
2
Saša Ivković
ЦЗ
3
Lucas Pimenta
ЦЗ
20
Luan Pereira
ЦЗ
16
Marcus Meloni
ЦЗ
9
Ариб Сухаил
ЛВ
20
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
15
Яхья Надер
ОП
6
Mohammad Abdulbasit
ЦП
11
Кайо Канедо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Киргизия
35
Kurmanbek Nurlanbekov
ВР
13
Artem Priadkin
ВР
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
12
Baibol Ermekov
ЦП
20
Argen Zhumataev
ЦП
22
Гулжигит Борубаев
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
7
Жоэль Кожо
ЦФ
37
Maksat Alygulov
ЦФ
ОАЭ
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
17
Халид Эйса
ВР
13
Бадер Абаэльазиз
ЛЗ
4
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
5
Alaeddine Zouhir
ЦЗ
8
Али Салмин
ОП
21
Bruno Oliveira
ЦП
6
Абдалла Рамадан
ЦП
20
Alvaro de Oliveira
ЦП
7
Ali Saleh
ЦФ
18
Lithierry
ЦФ
3-2-2-3
1
Токотаев
2
Кичин
14
Мищенко
6
Браузман
4
Узденов
8
Зарыпбеков
23
Атабаев
19
Кенжебаев
10
Алыкулов
11
Мерк
9
Алмазбеков
3-3-1-2-1
1
Хасейф
3
20
16
2
15
Надер
14
Салех
6
9
Сухаил
20
Аль-Гассани
11
Канедо
11
Мерк
18
Жыргалбек уулу
18
Жыргалбек уулу
11
Мерк
10
Алыкулов
7
Кожо
7
Кожо
10
Алыкулов
4
Узденов
37
37
4
Узденов
14
Салех
13
Абаэльазиз
13
Абаэльазиз
14
Салех
20
Аль-Гассани
5
5
20
Аль-Гассани
20
21
21
20
11
Канедо
20
20
11
Канедо
9
Сухаил
18
18
9
Сухаил
Остались в запасе
Киргизия
ОАЭ
35
Kurmanbek Nurlanbekov
ВР
13
Artem Priadkin
ВР
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
12
Baibol Ermekov
ЦП
20
Argen Zhumataev
ЦП
22
Гулжигит Борубаев
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
17
Халид Эйса
ВР
4
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
8
Али Салмин
ОП
6
Абдалла Рамадан
ЦП
7
Ali Saleh
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
35
Kurmanbek Nurlanbekov
ВР
13
Artem Priadkin
ВР
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
12
Baibol Ermekov
ЦП
20
Argen Zhumataev
ЦП
22
Гулжигит Борубаев
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
Остались в запасе
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
17
Халид Эйса
ВР
4
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
8
Али Салмин
ОП
6
Абдалла Рамадан
ЦП
7
Ali Saleh
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Киргизия - ОАЭ
2
1
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
8
Офсайды
1
2
Количество передач
442
380
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча Киргизия против ОАЭ, 10 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 16:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Киргизия – ОАЭ

Киргизия – ОАЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия ОАЭ Киргизия
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