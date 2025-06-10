10.06.2025, вторник, 16:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 10 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 10 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Киргизия
Киргизия
3-2-2-3
1
Токотаев
2
Кичин
14
Мищенко
6
Браузман
4
Узденов
8
Зарыпбеков
23
Атабаев
19
Кенжебаев
10
Алыкулов
11
Мерк
9
Алмазбеков
3-3-1-2-1
1
Хасейф
3
20
16
2
15
Надер
14
Салех
6
9
Сухаил
20
Аль-Гассани
11
Канедо
11
Мерк
18
Жыргалбек уулу
18
Жыргалбек уулу
11
Мерк
10
Алыкулов
7
Кожо
7
Кожо
10
Алыкулов
4
Узденов
37
37
4
Узденов
14
Салех
13
Абаэльазиз
13
Абаэльазиз
14
Салех
20
Аль-Гассани
5
5
20
Аль-Гассани
20
21
21
20
11
Канедо
20
20
11
Канедо
9
Сухаил
18
18
9
Сухаил
Остались в запасе
Киргизия
ОАЭ
35
Kurmanbek Nurlanbekov
ВР
13
Artem Priadkin
ВР
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
12
Baibol Ermekov
ЦП
20
Argen Zhumataev
ЦП
22
Гулжигит Борубаев
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
17
Халид Эйса
ВР
4
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
8
Али Салмин
ОП
6
Абдалла Рамадан
ЦП
7
Ali Saleh
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
35
Kurmanbek Nurlanbekov
ВР
13
Artem Priadkin
ВР
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
12
Baibol Ermekov
ЦП
20
Argen Zhumataev
ЦП
22
Гулжигит Борубаев
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
Остались в запасе
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
17
Халид Эйса
ВР
4
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
8
Али Салмин
ОП
6
Абдалла Рамадан
ЦП
7
Ali Saleh
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Киргизия - ОАЭ
2
1
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
8
Офсайды
1
2
Количество передач
442
380
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча Киргизия против ОАЭ, 10 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 16:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Киргизия – ОАЭ
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»