Россия откажется от участия в чемпионате Центральной Азии

Сборная России получила приглашение на Кубок наций Футбольной ассоциации Центральной Азии (ФАЦА), но, вероятно, откажется от участия в турнире.
«Российская сборная получила приглашение на турнир ФАЦА, который пройдет в начале сентября, но участие команды Карпина маловероятно. Турнир предполагает плотную сетку из четырех матчей, а РФС изначально ориентирован на проведение двух полноценных товарищеских игр в это международное окно.
Кроме того, уже есть предварительные договоренности с другими сборными и практически согласован домашний матч с Ираном на 6 октября. Российская сторона не планирует две встречи с иранской сборной за два месяца. По этим причинам участие сборной России в турнире ФАЦА в таком графике сложно вписать», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
- В ФАЦА входят Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
- В июне 2023 года турнир прошел в первый раз. Его выиграла сборная Ирана. Помимо перечисленных стран, в нем по приглашению выступила сборная Омана.
- Россию также приглашали на турнир в 2023 году, но она отказалсь от участия.
- В 2025 году соревнование должно пройти в сентябре.