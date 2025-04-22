Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Россия откажется от участия в чемпионате Центральной Азии

Сегодня, 11:08
4

Сборная России получила приглашение на Кубок наций Футбольной ассоциации Центральной Азии (ФАЦА), но, вероятно, откажется от участия в турнире.

«Российская сборная получила приглашение на турнир ФАЦА, который пройдет в начале сентября, но участие команды Карпина маловероятно. Турнир предполагает плотную сетку из четырех матчей, а РФС изначально ориентирован на проведение двух полноценных товарищеских игр в это международное окно.

Кроме того, уже есть предварительные договоренности с другими сборными и практически согласован домашний матч с Ираном на 6 октября. Российская сторона не планирует две встречи с иранской сборной за два месяца. По этим причинам участие сборной России в турнире ФАЦА в таком графике сложно вписать», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

  • В ФАЦА входят Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
  • В июне 2023 года турнир прошел в первый раз. Его выиграла сборная Ирана. Помимо перечисленных стран, в нем по приглашению выступила сборная Омана.
  • Россию также приглашали на турнир в 2023 году, но она отказалсь от участия.
  • В 2025 году соревнование должно пройти в сентябре.

Еще по теме:
Генич сказал, осталась ли у него обида на Карпина
Экс-тренер сборной России отреагировал на новость об ухудшении здоровья на фоне осложнений из-за онкологии 2
Пьянич оправдался за отказ играть с Россией в 2022 году 11
Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия Узбекистан Киргизия Таджикистан Туркменистан Афганистан Иран
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1745309772
...уже и не знаешь, как на всё это реагировать...
Ответить
ivany4
1745310523
Чванство чиновников не знает границ и погубит Россию! То плачутся, что играть не с кем, то приглашают сборные про которые и слышать не слышали, оплачивая все - вплоть до формы.)) Запланировали, согласовали, получили подтверждение - хорошо. Приглашают на турнир - чего лучше, просмотреть кандидатов в сборную не на базе, а в турнире?? Или может мы такие хорошие, что в любой момент выйдем и сыграем как надо??
Ответить
Боцман59rus
1745311208
_ задницу там Валере- гопарю могут надрать, вот и отказались))
Ответить
САДЫЧОК
1745312006
Ложь! Источник ржавая помойка!
Ответить
Главные новости
Промеса могут позвать в клуб Первой лиги
11:30
1
Валерий Овчинников сказал, когда Дзюба будет нормальным
11:24
4
Россия откажется от участия в чемпионате Центральной Азии
11:08
4
Армянский полузащитник «Рубина» назвал три клуба РПЛ, способных выиграть еврокубок
10:55
3
Радимов признал ошибку судьи в матче «Зенит» – «Химки»
10:46
8
Экс-главный тренер «Зенита» сказал, кто сильнее: Дзюба или Гонду
10:30
3
Хомуха назвал проблему трансферов «Спартака»
10:10
4
Файзулин ответил на критику «Зенита» из-за отсутствия воспитанников в составе
09:56
1
ФотоРаскрыты машины игроков «Динамо»
09:13
8
В «Байере» прокомментировали возможный уход Алонсо в «Реал»
08:53
Все новости
Все новости
Россия может сыграть со сборной со 123-го места в рейтинге ФИФА
15 апреля
14
Стал известен возможный соперник сборной России в октябре
14 апреля
1
Генич назвал искусственным возвращение Дзюбы в сборную России
4 апреля
9
Сербский клуб предложил принимать матчи сборной России на своем стадионе
3 апреля
2
Россия опустилась на 1 позицию в рейтинге ФИФА
3 апреля
11
Инфантино: «Надеюсь, скоро мы вернем Россию в футбольный мир»
3 апреля
8
В РФС не исключили теоретической возможности участия России в ЧМ-2026
3 апреля
5
Дюков назвал страну, в которой Россия может проводить матчи на нейтральном поле
2 апреля
3
Россия может провести два товарищеских матча в Южной Америке
2 апреля
Ткаченко сказал, «прогнули» ли Карпина с вызовом Дзюбы в сборную
2 апреля
2
Карпин – о вызове Дзюбы в сборную: «Называйте меня Дедом Морозом, это лучше, чем скуф»
1 апреля
Дюков не исключил проведение матчей сборной России на нейтральных полях
1 апреля
1
Карпин оценил шансы России на допуск к ЧМ-2026
1 апреля
7
Карпин объяснил, почему остается тренировать сборную России
1 апреля
10
Карпин высказался о матче с Ираном в октябре
27 марта
Колосков оценил вероятность нового вызова Дзюбы в сборную России
27 марта
1
Дюков обсудит допуск сборных России в кулуарах конгресса УЕФА
27 марта
2
Писарев разъяснил принципы вызова Дзюбы в сборную России
27 марта
4
Комличенко похвалил Глушенкова после игры с Замбией
27 марта
Семин оценил выбор соперника для сборной России на октябрь
27 марта
4
В «Зените» оценили хет-трик Глушенкова за сборную России
26 марта
3
Стало известно, где сыграют Россия и Иран в октябре
26 марта
РФС ведет переговоры о товарищеском матче России с 12-й сборной мира
26 марта
7
Назван соперник сборной России в октябре
26 марта
2
Стало известно, как игроки сборной России отметили хет-трик Глушенкова
26 марта
1
Радимов рассказал о своем вкладе в двух игроков сборной России
26 марта
5
Хавбек сборной России назвал главного шутника команды после отъезда Дзюбы
26 марта
2
Корнеев похвалил сборную России
26 марта
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 