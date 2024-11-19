19.11.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 6 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 6 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Киргизия
Киргизия
3-1-2-2-2
1
Токотаев
14
Мищенко
3
Козубаев
5
8
Зарыпбеков
12
Абдурахманов
19
Кенжебаев
10
Алыкулов
22
Шукуров
7
Кожо
21
Мерк
4-2-2-2
1
Бейранванд
2
Ардани
19
Немати
13
Канаани
5
Мохаммади
17
Карими
6
Эзатолахи
29
Мохеби
11
Голизаде
20
Азмун
9
Тареми
2
Ардани
21
Нурафкан
21
Нурафкан
2
Ардани
6
Эзатолахи
15
Чешми
15
Чешми
6
Эзатолахи
17
Карими
16
Горбани
16
Горбани
17
Карими
20
Азмун
18
Хоссейнзаде
18
Хоссейнзаде
20
Азмун
11
Голизаде
10
Гайеди
10
Гайеди
11
Голизаде
Остались в запасе
Киргизия
Иран
16
Марсель Исламкулов
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
4
S. Datsiev
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
18
Nursultan Toktonaliev
ЦП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
37
Maksat Alygulov
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Mohammadreza Akhbari
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Ария Юсефи
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
7
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
16
Марсель Исламкулов
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
4
S. Datsiev
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
18
Nursultan Toktonaliev
ЦП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
37
Maksat Alygulov
ЦФ
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Mohammadreza Akhbari
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Ария Юсефи
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
7
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча Киргизия - Иран
1
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
13
Офсайды
2
1
Количество передач
358
570
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча Киргизия против Ирана, 3 этап отборочных матчей к ЧМ. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Киргизия – Иран
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»