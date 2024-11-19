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  • Киргизия – Иран: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

Киргизия – Иран: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

19 ноября 2024, 15:50
Киргизия
19.11.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 6 тур
2 : 3
Завершен
Иран
51' Ж. Кожо 64' Ж. Кожо (П)
12' М. Тареми 33' С. Ардани 76' С. Азмун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
3
Тамирлан Козубаев
(К) ЦЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
8
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
22
Алимардон Шукуров
АП
21
Кай Мерк
ЦФ
7
Жоэль Кожо
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
11
Али Голизаде
ПВ
29
Мохаммад Мохеби
ПВ
9
Мехди Тареми
(К) ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Киргизия
16
Марсель Исламкулов
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
4
S. Datsiev
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
18
Nursultan Toktonaliev
ЦП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
11
Кими Мерк
АП
37
Maksat Alygulov
ЦФ
Иран
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Mohammadreza Akhbari
ВР
21
Омид Нурафкан
ЛЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
16
Мохаммад Горбани
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
17
Ария Юсефи
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
7
Саид Сахархизан
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Токотаев
14
Мищенко
3
Козубаев
5
8
Зарыпбеков
12
Абдурахманов
19
Кенжебаев
10
Алыкулов
22
Шукуров
7
Кожо
21
Мерк
4-2-2-2
1
Бейранванд
2
Ардани
19
Немати
13
Канаани
5
Мохаммади
17
Карими
6
Эзатолахи
29
Мохеби
11
Голизаде
20
Азмун
9
Тареми
2
Ардани
21
Нурафкан
21
Нурафкан
2
Ардани
6
Эзатолахи
15
Чешми
15
Чешми
6
Эзатолахи
17
Карими
16
Горбани
16
Горбани
17
Карими
20
Азмун
18
Хоссейнзаде
18
Хоссейнзаде
20
Азмун
11
Голизаде
10
Гайеди
10
Гайеди
11
Голизаде
Остались в запасе
Киргизия
Иран
16
Марсель Исламкулов
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
4
S. Datsiev
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
18
Nursultan Toktonaliev
ЦП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
37
Maksat Alygulov
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Mohammadreza Akhbari
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Ария Юсефи
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
7
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
16
Марсель Исламкулов
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
4
S. Datsiev
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
18
Nursultan Toktonaliev
ЦП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
37
Maksat Alygulov
ЦФ
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Mohammadreza Akhbari
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Ария Юсефи
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
7
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча Киргизия - Иран
1
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
13
Офсайды
2
1
Количество передач
358
570
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча Киргизия против Ирана, 3 этап отборочных матчей к ЧМ. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Киргизия – Иран

Киргизия – Иран: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Иран Киргизия
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