В Кыргызстане сказали, когда у сборной появится возможность сыграть с Россией

Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Нурдин Букуев оценил возможность сыграть товарищеский матч со сборной России.
«Наша национальная сборная участвует в отборочном раунде азиатского региона. Это означает, что до июня все даты ФИФА у нас будут использованы под матчи отбора.
Через два дня мы сыграем с Катаром, 15 октября примем Северную Корею. 14 ноября у нас гостевая игра с ОАЭ, 18-го мы дома принимаем Иран.
РФС не выходил на нас с предложением о товарищеском матче. Когда мы проводили игру в Бишкеке, то обсуждали возможную игру, но, наверное, они знают наш календарь – все даты закрыты официальными матчами.
Играть с сильным соперником всегда интересно. А сыграть со сборной России – тем более. Возможно ли в 2025 году? Все будет зависеть от результатов отбора – это повлияет на переговоры.
Мы всегда заинтересованы в поиске сильных соперников. Но пока вопрос матча с Россией в повестке дня не стоит. Все зависит от того, как мы будем двигаться по отбору», – сказал Букуев.
- Российская сборная начала сбор в октябре без запланированных матчей из-за отсутствия соперников
- Товарищеский матч Кыргызстан – Россия в Бишкеке 24 сентября 2022 года закончился со счетом 1:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.