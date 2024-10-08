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    • В Кыргызстане сказали, когда у сборной появится возможность сыграть с Россией

    В Кыргызстане сказали, когда у сборной появится возможность сыграть с Россией

    Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Нурдин Букуев оценил возможность сыграть товарищеский матч со сборной России.

    «Наша национальная сборная участвует в отборочном раунде азиатского региона. Это означает, что до июня все даты ФИФА у нас будут использованы под матчи отбора.

    Через два дня мы сыграем с Катаром, 15 октября примем Северную Корею. 14 ноября у нас гостевая игра с ОАЭ, 18-го мы дома принимаем Иран.

    РФС не выходил на нас с предложением о товарищеском матче. Когда мы проводили игру в Бишкеке, то обсуждали возможную игру, но, наверное, они знают наш календарь – все даты закрыты официальными матчами.

    Играть с сильным соперником всегда интересно. А сыграть со сборной России – тем более. Возможно ли в 2025 году? Все будет зависеть от результатов отбора – это повлияет на переговоры.

    Мы всегда заинтересованы в поиске сильных соперников. Но пока вопрос матча с Россией в повестке дня не стоит. Все зависит от того, как мы будем двигаться по отбору», – сказал Букуев.

    • Российская сборная начала сбор в октябре без запланированных матчей из-за отсутствия соперников
    • Товарищеский матч Кыргызстан – Россия в Бишкеке 24 сентября 2022 года закончился со счетом 1:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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