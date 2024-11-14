14.11.2024, четверг, 19:15
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 5 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 5 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
ОАЭ
ОАЭ
4-2-3-1
17
Эйса
16
12
13
Аль-Аттас
3
Султан
18
Хант
15
Надер
20
Аль-Гассани
10
Лима
9
Сухаил
11
Канедо
3-1-2-2-2
1
Токотаев
18
Жыргалбек уулу
3
Козубаев
2
Кичин
8
Зарыпбеков
12
Абдурахманов
19
Кенжебаев
22
Шукуров
10
Алыкулов
7
Кожо
21
Мерк
3
Султан
19
Эбрахейм
19
Эбрахейм
3
Султан
11
Канедо
21
21
11
Канедо
10
Алыкулов
20
20
10
Алыкулов
2
Кичин
37
37
2
Кичин
Остались в запасе
ОАЭ
Киргизия
1
Али Хасейф
ВР
22
Mohamed Adli
ВР
4
Халид Хашеми
ЦЗ
2
Faris Khalil
ЦЗ
4
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
18
Маджид Рашид
ОП
2
Isam Faiz
ЦП
16
Мохаммед Аль-Балуши
АП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Junior Ndiaye
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
16
Марсель Исламкулов
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
Главный тренер
Максим Лисицын
Остались в запасе
1
Али Хасейф
ВР
22
Mohamed Adli
ВР
4
Халид Хашеми
ЦЗ
2
Faris Khalil
ЦЗ
4
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
18
Маджид Рашид
ОП
2
Isam Faiz
ЦП
16
Мохаммед Аль-Балуши
АП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Junior Ndiaye
ЦФ
Остались в запасе
16
Марсель Исламкулов
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Максим Лисицын
Статистика матча ОАЭ - Киргизия
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
21
Офсайды
1
2
Количество передач
392
346
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Смотреть прямую трансляцию матча ОАЭ против Киргизии, 3 этап отборочных матчей к ЧМ. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ОАЭ – Киргизия
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»