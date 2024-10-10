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  • Катар – Киргизия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

Катар – Киргизия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

10 октября 2024, 17:50
Катар
10.10.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 3 тур
3 : 1
Завершен
Киргизия
39' А. Али 63' Т. Козубаев (АГ) 81' И. Аль-Хассан
76' А. Шукуров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
(К) ЦП
20
Ахмед Фати
ЦП
18
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
11
Акрам Афиф
ЦФ
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
2
Валерий Кичин
(К) ЛЗ
14
Александр Мищенко
ЛЗ
4
Магамед Узденов
ЦЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
8
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
22
Алимардон Шукуров
АП
7
Жоэль Кожо
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Катар
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
5
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
4
Мохаммед Ваад
ОП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
13
Ибрахим Аль-Хассан
ЦП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
15
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
Киргизия
13
Artem Priadkin
ВР
16
Марсель Исламкулов
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
21
Кай Мерк
ЦФ
3-3-1-3
22
Баршам
3
Хассан
3
Мендес
8
Жуниор
6
Абдулазиз
20
Фати
18
16
Хухи
19
Али
17
Мохаммед
11
Афиф
3-3-2-1-1
1
Токотаев
2
Кичин
4
Узденов
3
Козубаев
18
Жыргалбек уулу
8
Зарыпбеков
14
Мищенко
19
Кенжебаев
12
Абдурахманов
22
Шукуров
7
Кожо
18
5
Абдусаллам
5
Абдусаллам
18
3
Хассан
4
Ваад
4
Ваад
3
Хассан
8
Жуниор
13
Аль-Язиди
13
Аль-Язиди
8
Жуниор
20
Фати
13
Аль-Хассан
13
Аль-Хассан
20
Фати
17
Мохаммед
17
Аль-Ганехи
17
Аль-Ганехи
17
Мохаммед
12
Абдурахманов
10
Алыкулов
10
Алыкулов
12
Абдурахманов
Остались в запасе
Катар
Киргизия
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
15
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
Главный тренер
Тинтин Маркес
13
Artem Priadkin
ВР
16
Марсель Исламкулов
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Остались в запасе
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
15
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
Остались в запасе
13
Artem Priadkin
ВР
16
Марсель Исламкулов
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Главный тренер
Максим Лисицын
Статистика матча Катар - Киргизия
2
1
Всего ударов по воротам
30
8
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
4
17
Офсайды
0
2
Количество передач
495
292
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
12
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
16
4

Смотреть прямую трансляцию матча Катар против Киргизии, 3-й тур Отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Катар – Киргизия

Катар – Киргизия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Киргизия Катар
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