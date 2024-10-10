10.10.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 3 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 3 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Катар
Катар
3-3-1-3
22
Баршам
3
Хассан
3
Мендес
8
Жуниор
6
Абдулазиз
20
Фати
18
16
Хухи
19
Али
17
Мохаммед
11
Афиф
3-3-2-1-1
1
Токотаев
2
Кичин
4
Узденов
3
Козубаев
18
Жыргалбек уулу
8
Зарыпбеков
14
Мищенко
19
Кенжебаев
12
Абдурахманов
22
Шукуров
7
Кожо
18
5
Абдусаллам
5
Абдусаллам
18
3
Хассан
4
Ваад
4
Ваад
3
Хассан
8
Жуниор
13
Аль-Язиди
13
Аль-Язиди
8
Жуниор
20
Фати
13
Аль-Хассан
13
Аль-Хассан
20
Фати
17
Мохаммед
17
Аль-Ганехи
17
Аль-Ганехи
17
Мохаммед
12
Абдурахманов
10
Алыкулов
10
Алыкулов
12
Абдурахманов
Остались в запасе
Катар
Киргизия
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
15
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
Главный тренер
Тинтин Маркес
13
Artem Priadkin
ВР
16
Марсель Исламкулов
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Остались в запасе
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
15
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
Остались в запасе
13
Artem Priadkin
ВР
16
Марсель Исламкулов
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Главный тренер
Максим Лисицын
Статистика матча Катар - Киргизия
2
1
Всего ударов по воротам
30
8
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
4
17
Офсайды
0
2
Количество передач
495
292
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
12
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
16
4
Смотреть прямую трансляцию матча Катар против Киргизии, 3-й тур Отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Катар – Киргизия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»